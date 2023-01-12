С 22 декабря «Аватар: Путь воды» показывал только один кинотеатр – «Атлас». С 12 января фильм можно посмотреть в кинотеатрах «Рассвет» и «Победа».
Возникает вопрос, как кинотеатры получили права на показ фильма, несмотря на наложенные Западом санкции. Эксперт Алексей Кожемякин в беседе с BFM-Новосибирск рассказал, как «запрещенная» лента попала на российские экраны.
Выяснилось, что прокат нового «Аватара» не имеет отношения к пиратству и параллельному импорту. Студия-производитель просто получает отчисления с показов, а для проката используются обходные схемы. Таким образом, компании не теряют прибыль с российского рынка.
Чтобы обойти санкции, в ход идут юридические схемы. Например, в афише используются формулировки «мероприятие в видеосалоне», а постеры пишут на казахском языке.