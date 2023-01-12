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Население города Новосибирска 2023: последняя статистика

Сегодня, 10:43
Фото: atas.info
Население Новосибирска в 2023 году
Численность населения Новосибирска на 2023 составила 1 625,6 тысяч человек.

Новосибирск - третий город по численности населения в России:

По этому показатель столица Сибири обгоняет такие мегаполисы как Екатеринбург — 1 386 909, Нижний Новгород — 1 257 316 и Омск — 1 172 070, а уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

В Новосибирской области проживают 2 775 836 человек, что является 15-м показателем среди регионов России. Однако из-за огромных размеров НСО - более 177 000 кв.км. в области наблюдается весьма низкая плотность населения - чуть больше 15 человек на один квадратный километр.

Также Новосибирск не такой уж северный город. Столица Сибири располагается у 55-ой параллели, также как Москва и Нижний Новгород.

Однако Новосибирск и столицу России разделяет более трех тысяч километров (3 349, если быть точным) и два часовых пояса. Таким образом, Новосибирск живет на четыре часа "впереди" Москвы.

#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Население#Город
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