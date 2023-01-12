В Новосибирской области проживают 2 775 836 человек, что является 15-м показателем среди регионов России. Однако из-за огромных размеров НСО - более 177 000 кв.км. в области наблюдается весьма низкая плотность населения - чуть больше 15 человек на один квадратный километр.