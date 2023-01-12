Новосибирск - третий город по численности населения в России:
По этому показатель столица Сибири обгоняет такие мегаполисы как Екатеринбург — 1 386 909, Нижний Новгород — 1 257 316 и Омск — 1 172 070, а уступает только Москве и Санкт-Петербургу.
В Новосибирской области проживают 2 775 836 человек, что является 15-м показателем среди регионов России. Однако из-за огромных размеров НСО - более 177 000 кв.км. в области наблюдается весьма низкая плотность населения - чуть больше 15 человек на один квадратный километр.
Однако Новосибирск и столицу России разделяет более трех тысяч километров (3 349, если быть точным) и два часовых пояса. Таким образом, Новосибирск живет на четыре часа "впереди" Москвы.