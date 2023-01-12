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В Бердске отменили Крещенский крестный ход и купание в проруби из-за гриппа и ОРВИ

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
В Бердске не будет крестного хода и купаний в проруби на Крещение
Традиционные для православных христиан мероприятия на Крещение Господне в Бердске отменили из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Об отмене крестного хода и купания в купелях сообщил благочинный православной церкви иеромонах Владимир. 

«Мы посовещались и пришли к выводу, что правильнее будет массовые купания в проруби в этом году отменить, так как в Бердске продолжается рост заболевания гриппом и ОРВИ», — объяснил Владимир журналистам издания «Свидетель». 

Иеромонах поспешил успокоить православных христиан, заверив, что в крещенскую ночь даже водопроводная вода — святая.  

Также Владимир предостерег запасть воду в канистрах и порекомендовал прихожанам сохранять ее в небольших количествах.  

«Небольшое количество крещенской воды можно добавлять в обычную, и та получит чудодейственные свойства», — сказал иеромонах. 

В Новосибирске подобные запреты не вводились и на Крещение 19 января в столице Сибири откроют шесть купелей, о чем говорится на сайте мэрии города.

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#Бердск#Крещение#Грипп#Купание#Общество
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