В Бердске отменили Крещенский крестный ход и купание в проруби из-за гриппа и ОРВИ

Об отмене крестного хода и купания в купелях сообщил благочинный православной церкви иеромонах Владимир.
«Мы посовещались и пришли к выводу, что правильнее будет массовые купания в проруби в этом году отменить, так как в Бердске продолжается рост заболевания гриппом и ОРВИ», — объяснил Владимир журналистам издания «Свидетель».
Иеромонах поспешил успокоить православных христиан, заверив, что в крещенскую ночь даже водопроводная вода — святая.
Также Владимир предостерег запасть воду в канистрах и порекомендовал прихожанам сохранять ее в небольших количествах.
«Небольшое количество крещенской воды можно добавлять в обычную, и та получит чудодейственные свойства», — сказал иеромонах.
В Новосибирске подобные запреты не вводились и на Крещение 19 января в столице Сибири откроют шесть купелей, о чем говорится на сайте мэрии города.