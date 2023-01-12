В Новосибирской области начал работу штаб Комитета семей воинов Отечества

Глава региона подчеркнул, что цель создания такого комитета – координация и консолидация работы по созданию единой системы оказания помощи семьям и родным военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, и самим военнослужащим. «Сегодня работа по оказанию всесторонней помощи развёрнута силами муниципалитетов, министерства труда и социального развития, министерства образования, министерства здравоохранения региона. Но с учётом того, что состав участников СВО шире, чем изначально предполагалось – шире по способу попадания в зону СВО, по юридическому статусу участников, по принадлежности к тем или иным формированиям – есть необходимость вернуться к этому вопросу. Также множится количество участников этой работы, появляются новые общественные организации, поэтому есть необходимость снова сверить наши шаги. Многогранность и сложность задачи – в том, что мы должны в проактивном порядке выстроить коммуникацию с семьями абсолютно всех участников СВО – не только мобилизованных с территории Новосибирской области, кадровых военнослужащих, но и тех, кто отправлялся по контракту с территории других субъектов, добровольцев и так далее. Задача – выстроить взаимодействие с такими бойцами и их семьями – ни одна семья не должна быть забыта или потеряна! И вторая задача – с каждой семьёй участника СВО должны быть налажены контакты, каждая семья должна понимать, как и куда обращаться за помощью и поддержкой. Сегодня создан единый центр для всех векторов этой работы – региональный штаб общероссийского Комитета семей воинов Отечества. Уверен, он будет работать эффективно», – отметил Андрей Травников.