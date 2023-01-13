Через 8 месяцев в Новсибирске умерла женщина, получившая травмы при падении на лед

В Новосибирске умерла женщина, упавшая 8 месяцев назад на скользкой дорожке у дома

Следователи не нашли в этой истории вины сотрудников УК «Сибирская инициатива», которое занимается обслуживанием дома. Родственники с таким вердиктом не согласились и вознамерились обратиться за помощью к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщает издание «НГС».