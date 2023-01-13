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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Через 8 месяцев в Новсибирске умерла женщина, получившая травмы при падении на лед

Сегодня, 15:41

В Новосибирске умерла женщина, упавшая 8 месяцев назад на скользкой дорожке у дома

Следователи не нашли в этой истории вины сотрудников УК «Сибирская инициатива», которое занимается обслуживанием дома. Родственники с таким вердиктом не согласились и вознамерились обратиться за помощью к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщает издание «НГС».

Напомним фабулу дела.  В апреле возле дома № 24/1 на улице Тюленина 70-летняя женщина поскользнулась на дорожке и очень неудачно упала — сильно ударилась головой о бордюр, расколола череп и потеряла сознание.
Очевидцы вызвали скорую помощь, старушку отвезли в больницу.

Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, пневмоцефалию, перелом нескольких височных и затылочных костей.

Такой диагноз не позволил ей вернуться к прежнему образу жизни - об этом сразу предупредили родственников врачи.

К тому же выяснилось, что незадолго до этого случая у сибирячки диагностировали онкологическое заболевание, о котором она не рассказала своим ближайшим родственникам. Из-за наличия травм не было возможности начать своевременное лечение этого недуга.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске люди боятся ходить по тротуарам в Новосибирске, чтобы не получить серьезную травму.

#Происшествия#Новосибирск#Следком#Травмы головы#Женщина
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