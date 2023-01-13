Через 8 месяцев в Новсибирске умерла женщина, получившая травмы при падении на лед

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Напомним фабулу дела. В апреле возле дома № 24/1 на улице Тюленина 70-летняя женщина поскользнулась на дорожке и очень неудачно упала — сильно ударилась головой о бордюр, расколола череп и потеряла сознание.
Очевидцы вызвали скорую помощь, старушку отвезли в больницу.
Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, пневмоцефалию, перелом нескольких височных и затылочных костей.
Такой диагноз не позволил ей вернуться к прежнему образу жизни - об этом сразу предупредили родственников врачи.
К тому же выяснилось, что незадолго до этого случая у сибирячки диагностировали онкологическое заболевание, о котором она не рассказала своим ближайшим родственникам. Из-за наличия травм не было возможности начать своевременное лечение этого недуга.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске люди боятся ходить по тротуарам в Новосибирске, чтобы не получить серьезную травму.