Общая сумма долга футбольного клуба «Сибирь» в Новосибирске достигла 72 млн рублей. Признать его банкротом требовали ОАО «Стадион «Спартак», ООО «Логос», ИФНС России по Железнодорожному району Новосибирска и областная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо».
В итоге на торгах продали два автомобиля «Сибири», клубный автобус, товарный знак и другое. Вырученной суммы не хватило для полного перекрытия долга. Всего на торгах получили 3 млн рублей.
Суд постановил завершить конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Футбольный клуб Сибирь». Сведения о ликвидации должника внесут в ЕГРЮЛ.
Отметим, что ФК «Сибирь» основали в 1934 году. Новосибирские власти в 2019 году создали новый футбольный клуб «Новосибирск» из-за неэффективной игры.
Напомним, что самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей. Заказчик строительства ООО «ВДТ строй» стал банкротом в 2019 году.