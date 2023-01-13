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Футбольный клуб «Сибирь» - банкрот: новосибирский суд ликвидировал ФК

Сегодня, 02:00
Фото: 1MI
Клуб задолжал более 70 млн руб.

Суд ликвидировал новосибирский футбольный клуб «Сибирь»

По решению Арбитражного суда был ликвидирован новосибирский ФК «Сибирь» - клуб стал банкротом.

Общая сумма долга футбольного клуба «Сибирь» в Новосибирске достигла 72 млн рублей. Признать его банкротом требовали ОАО «Стадион «Спартак», ООО «Логос», ИФНС России по Железнодорожному району Новосибирска и областная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо».

В итоге на торгах продали два автомобиля «Сибири», клубный автобус, товарный знак и другое. Вырученной суммы не хватило для полного перекрытия долга. Всего на торгах получили 3 млн рублей.

Суд постановил завершить конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Футбольный клуб Сибирь». Сведения о ликвидации должника внесут в ЕГРЮЛ.

Отметим, что ФК «Сибирь» основали в 1934 году. Новосибирские власти в 2019 году создали новый футбольный клуб «Новосибирск» из-за неэффективной игры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Банкротство
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