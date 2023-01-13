«Современные ученые понимают, что нужно реальному бизнесу и пытаются быстро отвечать на эти запросы. Задача государства при этом – поддержать этот взаимный интерес на научные исследования и разработки от бизнеса и обеспечить, чтобы эти разработки выполнялись нашими научными институтами. На это направлен один из наших инструментов господдержки – конкурс трансфера технологий, который в этом году по поручению Губернатора увеличен вдвое – этот инструмент будет дофинансирован до 150 млн рублей. Таким образом, Правительство региона финансово и административно поддерживает совместное движение ученых и производственников, что особенно важное сегодня, в условиях необходимости импортозамещения по самым разным направлениям, в том числе, по реагентам, комплектующим и кормовым добавкам в сфере АПК», – подчеркнул Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области, ознакомившись с новыми разработками университета.