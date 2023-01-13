Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
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Updated Сегодня, 09:27
Попробовать на вкус богатых ценным белком личинок мухи черная львинка предложили сотрудники лабораторий Новосибирского государственного университета. Как рассказал главный специалист лаборатории биополимеров Сороколетов Олег, лаборатория разрабатывает технологию выращиванию южной мухи черная львинка в сибирских условиях.
Черная львинка - источник животного белка, богатого незаменимыми аминокислотами. Также из личинок получают важные компоненты для медицинских разработок - хитин, хитино-меланиновый полуфабрикат, хитозан и другие. Сейчас в лаборатории прекрасно себя чувствует десятое поколение черной львинки. Производство практически безотходное, потому что зоогумус используется для нейтрализации вредных загрязнителей почвы. В частности для трансформации фенола в почве в янтарную кислоту.
Еще одна лаборатория специализируется на выращивании гибрида осетровых Ленка, который выведен при скрещивании осетра Калуга и Ленского осетра. Гибрид значительно быстрее растет и в среднем в два раза превосходит по массе своих родителей.
Разработки новосибирских ученых-аграриев для развития рыбной промышленности, растениеводства, животноводства и других отраслей АПК внедряются в производства при поддержке Правительства Новосибирской области. В 2023 году такая поддержка будет увеличена.
«Современные ученые понимают, что нужно реальному бизнесу и пытаются быстро отвечать на эти запросы. Задача государства при этом – поддержать этот взаимный интерес на научные исследования и разработки от бизнеса и обеспечить, чтобы эти разработки выполнялись нашими научными институтами. На это направлен один из наших инструментов господдержки – конкурс трансфера технологий, который в этом году по поручению Губернатора увеличен вдвое – этот инструмент будет дофинансирован до 150 млн рублей. Таким образом, Правительство региона финансово и административно поддерживает совместное движение ученых и производственников, что особенно важное сегодня, в условиях необходимости импортозамещения по самым разным направлениям, в том числе, по реагентам, комплектующим и кормовым добавкам в сфере АПК», – подчеркнул Вадим Васильев, министр науки и инновационной политики Новосибирской области, ознакомившись с новыми разработками университета.
Есть в НГАУ и лаборатория по разведению южных пауков-птицеедов. Сотрудники лабораторий говорят о том, что все пауки ядовиты, но далеко не всех яд опасен и, тем более, смертелен для человека. Несколько лет назад в Новосибирской области был замечен один из самых ядовитых пауков.