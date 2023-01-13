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Могла замерзнуть: под Новосибирском 12-летняя девочка заблудилась на железной дороге

Сегодня, 01:42
Фото: atas.info
Машинист остановил поезд и спас девочку

Под Новосибирском 12-летняя школьница потерялась на железной дороге

Машинист спас девочку, которая потерялась на железной дороге в Новосибирской области: она вышла не на той станции с электрички и едва не замерзла. Об этом стало известно из группы Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Все произошло под Новосибирском. Девочка 12-ти лет одна села не на ту электричку и уехала не в нужную сторону. Ребенок вышла на неизвестной станции, где не было вокзала, и сообщила об этом матери. Однако телефон вскоре разрядился.

Ребенка спас машинист электропоезда Изынский — Новосибирск-Главный: он заметил девочку на втором пути. По словам мужчины, в тот день было уже достаточно темно и морозно.

Ближайших населенных пунктов там не было, а до следующей станции 10 километров. В том участке происходит активное движение грузовых поездов. Судя по расстоянию от ближайшей платформы, девочка шла по рельсам не менее полутора часов.

Тогда машинист принял решение экстренно остановить поезд. Он посадил ребенка в вагон: школьница плакала и тряслась от холода и страха. Ее напоили чаем, зарядили телефон и связались с родителями. На станции Инская девочку передали полицейским.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#Электричка
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