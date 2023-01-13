«Вчера произошла очная консультация папы с врачём нейрохирургом, который производил операцию, врач сказал, что единственный способ помочь спасти нашу маму это доставить её в Россию, он даст разрешение на перелет со своей стороны, для дальнейшего лечения и реабилитации, вариантов оставаться на Бали совершенно нет никаких, потому что страховая сумма 3 миллиона 500 тысяч, которая должна быть предоставлена по медицинской страховке, так как эта ситуация является страховым случаем, заканчивается очень быстро, уже на сегодня мы должны 2 миллиона 438 тысяч, но страховая компания молчит и не выплачивает даже эту сумму, которая должна быть погашена за счёт медицинской страховки!» - пишет на своей странице «ВКонтакте» дочь – Наталья Новосельцева.