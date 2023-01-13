Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
«Уважаемый Андрей Александрович! К вам обращается житель города Новосибирска Новосельцев Евгений Владимирович. Мы с моей женой Новосельцевой Еленой Владимировной в данный момент находимся на острове Бали. У нас случилось большая беда, у Елены 4 января случился инсульт, её поместили в местный госпиталь и сделали трепанацию черепа. Сейчас она в тяжёлом состоянии в коме. Она сейчас находится в этом госпитале, так как лечение в Индонезии очень дорогое наша страховая сумма скоро закончится, нам нужна срочная эвакуация Елены в Россию помогите нам, пожалуйста, в этом вопросе. С уважением Евгений Новосельцев», - такое обращение Евгения Новосельцева к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову разместили в соцсетях его дети.
Елена Новосельцева – медик, работала в ковидном госпитале в Кольцово. Он работает в компании поставляющей рыбу в магазины Новосибирска.
Без сознания в больнице на Бали Елена Новосельцева впервые оказалась в ноябре 2022 года. Через сутки женщина пришла в себя, и с тех пор семья борется за ее возвращение в Россию. Более месяца врачи пытались стабилизировать состояние женщины, чтобы здоровье позволило ей выдержать перелет. 3 января уже были куплены билеты домой. Но 4-го у пациентки случился инсульт, после которого она до сих пор в коме.
«Вчера произошла очная консультация папы с врачём нейрохирургом, который производил операцию, врач сказал, что единственный способ помочь спасти нашу маму это доставить её в Россию, он даст разрешение на перелет со своей стороны, для дальнейшего лечения и реабилитации, вариантов оставаться на Бали совершенно нет никаких, потому что страховая сумма 3 миллиона 500 тысяч, которая должна быть предоставлена по медицинской страховке, так как эта ситуация является страховым случаем, заканчивается очень быстро, уже на сегодня мы должны 2 миллиона 438 тысяч, но страховая компания молчит и не выплачивает даже эту сумму, которая должна быть погашена за счёт медицинской страховки!» - пишет на своей странице «ВКонтакте» дочь – Наталья Новосельцева.
Чтобы спасти женщину ее необходимо транспортировать в Россию спецбортом. Однако, обращения в консульство в Джакарте и федеральное Министерство здравоохранение РФ, по словам сына Антона Новосельцева, прошли безрезультатно.
Вопросы эвакуации тяжело больных россиян из-за рубежа регламентируются федеральным законом № 114-ФЗ, и решаются федеральными министерствами и ведомствами. «В случае отсутствия у пострадавшего за рубежом гражданина РФ страхового полиса или исчерпания суммы страхового покрытия, гражданину РФ или заинтересованным лицам необходимо обратиться в загранучреждение РФ на территории страны пребывания. Перечень документов, необходимых для подачи обращения в загранучреждение РФ для получения помощи в возвращении в РФ регламентирован постановлением Правительства РФ от 31.05.2010 № 370 «Об утверждении Положения о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию», - сказано на сайте Минздрава РФ.
При этом страховка Елены Новосельцевой включает в себя возможность транспортировки в Россию в экстренном случае. Но решение вопроса, по словам Антона Новосельцева, пока буксует из-за проблем с согласованием документов между страховыми компаниями «Росгосстрах» и GVA, а также индонезийской клиникой.
Сегодня Антон пытался записаться на прием к губернатору Андрею Травникову в Новосибирске, но в приемной ему только пообещали, что обращение будет рассмотрено вне очереди.