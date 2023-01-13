Новосибирский бар «Гилти» оштрафовали на 100 тыс. рублей за зарубежные песни

Из документации следует, что знаменитый среди молодежи бар «Гилти» обязан выплатить штраф за использование музыки иностранных исполнителей. В суд обратилось «Российское авторское общество». Оно собрало доказательства того, что в ночном заведении ди-джеи включают музыку, на которую не имеют прав.