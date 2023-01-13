Новосибирский бар «Гилти» оштрафовали на 100 тыс. рублей за зарубежные песни

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Из документации следует, что знаменитый среди молодежи бар «Гилти» обязан выплатить штраф за использование музыки иностранных исполнителей. В суд обратилось «Российское авторское общество». Оно собрало доказательства того, что в ночном заведении ди-джеи включают музыку, на которую не имеют прав.
Речь идет о таких исполнителях как Drake, ASAP Ferg, Am Erie, Amerie и Missy Elliott. Источник Atas.info, работающий в этом баре, подтвердил информацию о взыскании.
«На нас подали в суд в конце 2022 года. Требуют взыскать 100 тысяч рублей. За каждого исполнителя по 20 тысяч. Начальство доказывать обратное не стало. Мы всегда крутили кусочки ремиксов известных треков, миксовали их и включали готовый собранный плейлист. Больше ориентируемся на отечественных исполнителей», - рассказал нам сотрудник заведения.
Суд принял сторону авторского общества. Руководство действительно не стало подавать апелляцию. Бар заплатит 104 тысячи рублей (четыре тысячи за госпошлину).
Напомним, ранее военнослужащих в форме не пустили в ночной клуб в Новосибирске, потому что в заведении существует дресс-код.