atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Прокуратура потребовала возбудить дело на мужчину, защищавшего честь своего пса

Сегодня, 14:55
Фото: 1MI
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на мужчину, который слом нос 16-летней девушке

Прокуратура потребовала возбудить дело на новосибирца, сломавшего нос подростку

В Новосибирске прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на мужчину, ударившего подростка из-за замечания о его собаке.

Инцидент произошел 11 января около дома 73 по улице лейтенанта Амосова.

Девушка гуляла с собакой, когда на ее питомца напала другая собака. В ответ на замечание владельцу пса, девушку сначала схватили, а потом ударили кулаком в лицо.

В больнице ей поставили диагноз - перелом носа со смещением и ушиб мягких тканей.

Прокуратура сообщает, что получила информацию о случившемся из СМИ.

Калининское УМВД, по требованию прокурора, возбудило уголовное дело в отношении нападавшего, чья личность на данный момент остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе Новосибирска мужчина избил девушку-подростка за замечание из-за собаки, подробности озвучили в ГУ МВД по региону.

#Общество#Происшествия#Новосибирск#Нос#Пес
Подпишитесь
Перестройка дороги к новому ЛДС в Новосибирске обойдется в 300 млн рублей
Сегодня, 10:43
Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером
Сегодня, 02:25
Русский стиль входит в моду в эпоху СВО - кутюрье из Новосибирска Виктор Феоктистов
Сегодня, 03:25
Элитный особняк с золотой сантехникой продают под Новосибирском за 125 млн рублей
Вчера, 04:37
Новосибирец просит у губернатора спецборт ради спасения жены после инсульта на Бали
Сегодня, 12:10
Застройки территории "Спартака" не будет: мэр Новосибирска о новом директоре стадиона
Сегодня, 04:07