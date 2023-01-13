Прокуратура потребовала возбудить дело на мужчину, защищавшего честь своего пса

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Инцидент произошел 11 января около дома 73 по улице лейтенанта Амосова.
Девушка гуляла с собакой, когда на ее питомца напала другая собака. В ответ на замечание владельцу пса, девушку сначала схватили, а потом ударили кулаком в лицо.
В больнице ей поставили диагноз - перелом носа со смещением и ушиб мягких тканей.
Прокуратура сообщает, что получила информацию о случившемся из СМИ.
Калининское УМВД, по требованию прокурора, возбудило уголовное дело в отношении нападавшего, чья личность на данный момент остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что в Калининском районе Новосибирска мужчина избил девушку-подростка за замечание из-за собаки, подробности озвучили в ГУ МВД по региону.