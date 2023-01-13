«Искусствовед и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев предсказывал, что одежда будет черного цвета, будет отражать опустошение, мир на грани коллапса, на грани войны. Одежда будет вторична. Но я с этим не согласен. Рассматривая новую коллекцию Алены Ахмадуллиной, мы видим, что она опирается на русский стиль с outdoor-эстетикой, у нее объемные платья с вышивкой крестом, с рельефным рисунком, яркие стеганные платки, как одеяла. Эти платки впервые появились на конкурсе Омской школы дизайна, посвящены празднованию Покрова Пресвятой Богородицы» - рассказывает учредитель и продюсер международного fashion-проекта «Сибирский Кутюрье» Виктор Феоктистов.
«Россия безусловно будет влиять на мировую моду, в 2022 году Dior показал свою коллекцию в русском стиле на фоне заснеженных берез. Куда ни глянь, везде есть влияние русских - в моде, в искусстве, в космосе» - считает известный модельер Виктор Феоктистов.
- И все-таки, есть ли какие-то отголоски военных действий в моде сегодняшнего дня?
- В данный момент мы не видим, чтобы какие-то модные дома использовали военную тему. Да, эта тема ярко присутствовала перед началом и во время Второй мировой войны, но это была мировая война. А после войны люди, наоборот, хотели скорее вернуться к мирной жизни, погрузиться в атмосферу гармонии, добра, мода стала более женственной.
Но сейчас военная тема даже у наших дизайнеров не находит отражения. Дизайнеры смотрят в будущее, предугадывают его. И если оно будет таким, каким его видят Алена Ахмадуллина, Татьяна Парфенова, наши финалисты конкурса «Сибирский кутюрье», то все будет хорошо.
Нельзя думать, что сейчас вот такое положение. Не нужно бичевать себя, уповать на положение. Нужно жить, учиться, получать образование, работать на перспективу.
Мы жили и в более сложные времена. Мы делали коллекции из «неходовых» тканей, ткань которая долгое время была не востребована непонятного черного цвета, с серым оттенком, странный коричневый..., зеленый цвет увядшей зелени. Когда не было нормальных тканей, мы делали упор на силуэт, акцент на отделку, строчки. И когда приехал Карден, он был поражен смелостью, конструктивизмом этой коллекции.
Сейчас мы как раз и будем ориентироваться на наших дизайнеров. В этом году Татьяна Парфенова из Петербурга сделала очень заметную коллекцию «Истерия Искусства Эпизод №1».
Это как бы взгляд в прошлое. Одежда наполнена идеями 30-х годов, это период развития экономики, развития промышленности, интересные стилевые решения. Черный бархат, шелк, принты животных, драгоценности в сочетании с динамичным современным кроем с элементами 30-х годов.
Тренды 2023 года – черный цвет, как и говорил Васильев. Но на его фоне свое настроение вносят яркие изделия. Остается на пике моды кожа, кожаные платья. Длина как мини, так и макси. Много кружева. Появится соединение разных фактур. Прозрачность органзы, батиста и плотность денима. Деним имеет особую фактуру без потертостей и дыр, нет буйства хиппи. В моде именно классический вариант денима.
Стиль гранж - это своего рода протест против следования модным тенденциям. Гранж, эклектика - сочетание разных стилей, но сейчас это не безобразное сочетание несочетаемого, наоборот, это очень гармоничные сочетания.
Если мы говорим про пальтово-костюмную группу – это широкие плечи, объем, который может быть подхвачен кожаным ремнем, чтобы усилить акцентом на талии объем верха. В сочетании с кроп-топами, которые есть во многих коллекциях.
- Западные бренды ушли. Не проявилось в моде ли влияние востока?
- Я сам люблю восток, ткани натуральные, крепдешины. Делал Самаркандскую коллекцию, в ней безусловно есть восточные настроения. Ткань икат, это Средняя Азия, она вне времени. Плетение, украшения, драгоценные камни - все это восточные мотивы, которые и сейчас актуальны, но только в отдельных элементах. Восточная тема не доминирует.
Если одним словом сказать, на что ориентироваться в современной моде?
- На практичность. Лучше одеваться практично, развивать вкус, оптимистично относиться к происходящему и жить полной жизнью.
После ухода из России многие западные бренды находят способы вернуться в обход санкций. Например, вернулись Mango, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Reebok. В декабре в ТЦ "Аура" в Новосибирске открылся магазин американских джинсов Levi's.