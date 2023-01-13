«Искусствовед и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев предсказывал, что одежда будет черного цвета, будет отражать опустошение, мир на грани коллапса, на грани войны. Одежда будет вторична. Но я с этим не согласен. Рассматривая новую коллекцию Алены Ахмадуллиной, мы видим, что она опирается на русский стиль с outdoor-эстетикой, у нее объемные платья с вышивкой крестом, с рельефным рисунком, яркие стеганные платки, как одеяла. Эти платки впервые появились на конкурсе Омской школы дизайна, посвящены празднованию Покрова Пресвятой Богородицы» - рассказывает учредитель и продюсер международного fashion-проекта «Сибирский Кутюрье» Виктор Феоктистов.