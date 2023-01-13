ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Новосибирске за 2022 год

По данным АО «ППК», в десятке самых продаваемых машин в Новосибирске лидирует LADA Granta. Данный автомобиль пользуется спросом еще с весны 2022 года по всей России. Но все же продажи LADA Granta значительно сократились (на 35,8%): в 2022 году продали 632 машины, а в 2021 году – 984.
Как пишет ДК Новосибирск, второе место занимает корейский кроссовер Hyundai Creta. Продажи этого автомобиля упали на 69,3%. Замыкает тройку лидеров немецкий седан Volkswagen Polo, у которого продажи сократились на 61,1%. Напомним, что компания Volkswagen Group ушла с российского рынка.
Четвертое место в рейтинге занимает машина KIA Rio (продажи сократились на 72,5%. Пятерку замыкает LADA Vesta (-72%). Далее места в порядке убывания распределились так: Hyundai Solaris (6 место), LADA Niva Travel (7), Chery Tiggo 7 pro (8), LADA NIVA Legend (9), УАЗ Патриот (10).
Самые продаваемые марки автомобилей в Новосибирске: LADA, Hyundai, Chery, KIA, Toyota, Renault, Volkswagen, Haval, Mitsubishi, Nissan.
Напомним, ранее стало известно, на каких премиальных автомобилях передвигаются жены депутатов от Новосибирской области.