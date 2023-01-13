ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Новосибирске за 2022 год

По данным АО «ППК», в десятке самых продаваемых машин в Новосибирске лидирует LADA Granta. Данный автомобиль пользуется спросом еще с весны 2022 года по всей России. Но все же продажи LADA Granta значительно сократились (на 35,8%): в 2022 году продали 632 машины, а в 2021 году – 984.