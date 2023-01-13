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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Новосибирске за 2022 год

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI
LADA Granta стала самым покупаемым авто
Раскрыты итоги продаж новых автомобилей в Новосибирске за 2022 год. Примечательно, что объем рынка сократился почти на 60%.

По данным АО «ППК», в десятке самых продаваемых машин в Новосибирске лидирует LADA Granta. Данный автомобиль пользуется спросом еще с весны 2022 года по всей России. Но все же продажи LADA Granta значительно сократились (на 35,8%): в 2022 году продали 632 машины, а в 2021 году – 984.

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Как пишет ДК Новосибирск, второе место занимает корейский кроссовер Hyundai Creta. Продажи этого автомобиля упали на 69,3%.  Замыкает тройку лидеров немецкий седан Volkswagen Polo, у которого продажи сократились на 61,1%. Напомним, что компания Volkswagen Group ушла с российского рынка.

Четвертое место в рейтинге занимает машина KIA Rio (продажи сократились на 72,5%. Пятерку замыкает LADA Vesta (-72%). Далее места в порядке убывания распределились так: Hyundai Solaris (6 место), LADA Niva Travel (7), Chery Tiggo 7 pro (8), LADA NIVA Legend (9), УАЗ Патриот (10).

Самые продаваемые марки автомобилей в Новосибирске: LADA, Hyundai, Chery, KIA, Toyota, Renault, Volkswagen, Haval, Mitsubishi, Nissan.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#2022
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