Новым директором новосибирского стадиона "Спартак" стал бывший вице-мэр Корнилов

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В январе 2023 года Корнилов стал генеральным директором стадиона «Спартак».
Информацию о назначении бывшего чиновника подтвердили изданию «НГС» в пресс-службе «РАТМ-Холдинга». Этой организации принадлежит часть акций стадиона «Спартак», 44 процента акции находится в собственности администрации Новосибирска.
Корнилов вступил в должность после новогодних праздников, 11 января.
В «РАТМ-Холдинге» уточнили, что Корнилов обладает хорошими управленческими качествами.
Прежним генеральным директором стадиона был Михаил Федотов. Он проработал на этой должности менее года.
Ранее сообщалось, что досрочное прекращение полномочий генерального директора стадиона «Спартак» Михаила Федотова было включено в повестку дня внеочередного собрания акционеров 11 января 2023 года. Инициировал собрание совладелец стадиона "РАТМ-Холдинг" миллиардер Эдуард Таран на совете директоров ОАО "Стадион "Спартак".