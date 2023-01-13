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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Новым директором новосибирского стадиона "Спартак" стал бывший вице-мэр Корнилов

Сегодня, 11:39
Фото: ВК-сообщество "Стадион "Спартак"
Старейший в Новосибирске стадион был открыт в 1927 году и расположен он в центре города.

В Новосибирске бывший вице-мэр Анатолий Корнилов стал директором стадиона «Спартак»

Анатолий Корнилов — чиновник со стажем. В 1977 году он приступил к работе в горисполкоме Новосибирска, затем до 2014 года работал в мэрии Новосибирска. В должности вице-мэра он возглавлял Центральный район.

В январе 2023 года Корнилов стал генеральным директором стадиона «Спартак».

Информацию о назначении бывшего чиновника подтвердили изданию «НГС» в пресс-службе «РАТМ-Холдинга». Этой организации принадлежит часть акций стадиона «Спартак», 44 процента акции находится в собственности администрации Новосибирска.
Корнилов вступил в должность после новогодних праздников, 11 января.

В «РАТМ-Холдинге» уточнили, что Корнилов обладает хорошими управленческими качествами.

Прежним генеральным директором стадиона был Михаил Федотов. Он проработал на этой должности менее года.

Ранее сообщалось, что досрочное прекращение полномочий генерального директора стадиона «Спартак» Михаила Федотова было включено в повестку дня внеочередного собрания акционеров 11 января 2023 года. Инициировал собрание совладелец стадиона "РАТМ-Холдинг" миллиардер Эдуард Таран на совете директоров ОАО "Стадион "Спартак".

#Общество#Город#Новосибирск#Спартак#Новый директор#Вице-мэр
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