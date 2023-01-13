Новым директором новосибирского стадиона "Спартак" стал бывший вице-мэр Корнилов

В Новосибирске бывший вице-мэр Анатолий Корнилов стал директором стадиона «Спартак»

Анатолий Корнилов — чиновник со стажем. В 1977 году он приступил к работе в горисполкоме Новосибирска, затем до 2014 года работал в мэрии Новосибирска. В должности вице-мэра он возглавлял Центральный район.