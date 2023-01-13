Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По данным полиции, все произошло 11 января в Новосибирске. В тот день мужчина 37-ми лет вышел погулять с чужой собакой. В это же время со своим питомцем гуляла 16-летняя девушка.
Между новосибирцами произошел конфликт из-за замечания о выгуле собаки. Наш источник в правоохранительных органах рассказал, что девушка сделала замечания мужчине, так как тот выгуливал животное без поводка.
Словесная перепалка перешла в драку. Мужчина ударил девочку по лицу. Подросток была вынуждена обратиться в больницу. Характер травм не уточняется, но некоторые СМИ пишут о сломанном носе.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшей проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Читайте также о том, как новосибирский бар оштрафовали за использование музыки иностранных рэперов. Ночное заведение выплатит 100 тысяч рублей за трек Drake и ASAP.