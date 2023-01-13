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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Новосибирске мужчина избил 16-летнюю девочку из-за собаки

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI
Собака мужчины покусала собаку пострадавшей
В Калининском районе Новосибирска мужчина избил девушку-подростка за замечание из-за собаки, подробности озвучили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, все произошло 11 января в Новосибирске. В тот день мужчина 37-ми лет вышел погулять с чужой собакой. В это же время со своим питомцем гуляла 16-летняя девушка.

Между новосибирцами произошел конфликт из-за замечания о выгуле собаки. Наш источник в правоохранительных органах рассказал, что девушка сделала замечания мужчине, так как тот выгуливал животное без поводка.

Словесная перепалка перешла в драку. Мужчина ударил девочку по лицу. Подросток была вынуждена обратиться в больницу. Характер травм не уточняется, но некоторые СМИ пишут о сломанном носе.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшей проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#Эмилия Губарева#Нападение#Происшествия#Новосибирск#Животные
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