«ВИРА-Строй» отодвинула из лидеров строительства в Новосибирске компанию «Расцветай»

Стоит отметить, что в 2021 году лидером-застройщиком была ГК «Расцветай» — компания построила 14 домов на 129444 кв. м. Строительный холдинг «Расцветай» связывают с депутатом Госдумы от Новосибирской области Дмитрием Савельевым. Напрямую такой связи не существует, по закону, парламентарий не может заниматься бизнесом. Однако, владельцем более 77% одной из головных компаний холдинга, ООО «Расцветай Инвест», с осени 2021 года является младший брат Дмитрия Савельева, Владислав.