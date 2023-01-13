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«ВИРА-Строй» отодвинула из лидеров строительства в Новосибирске компанию «Расцветай»

Сегодня, 03:12
Фото: atas.info
Лидером-застройщиком стала ГК «ВИРА-Строй»

Названы компании, построившие больше всего жилья в Новосибирске за 2022 год

Мэрия подвела итоги жилищного строительства 2022 года в Новосибирске. Названы компании, построившие больше жилья на территории города (в 2021 году лидеры были другие).

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, в 2022 году в городе ввели в эксплуатацию 1 млн 231 тыс. 614 кв. метров жилья. В 2021 году построили жилья больше: 1 млн 570 тыс. 782 кв. метра жилья.

Больше всего жилых метров многоквартирного жилья возведено в Ленинском и Октябрьском районах.

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В 2022 году лидером по вводу жилья в Новосибирске стала группа компаний «ВИРА-Строй» — возведено шесть объектов. В 2021 году компания была на 10 месте и построила она 6 домов. В ТОПе компания подвинула ГК «Расцветай», причем за пятую позицию.

На втором месте — группа компаний «КПД-Газстрой», построившая пять домов. В прошлом году ГК занимала 9 место и построила она четыре дома. В 2021 году вторую строчку занимала ООО ГК «Стрижи», построившая 18 домов на 113070 кв. м.

Третье место — группа компаний «Брусника» (четыре дома). В прошлом году компания занимала это же третье место и построила она 6 домов.

Четвертое и пятое места: ГК «СОЮЗ» ввела в эксплуатацию четыре объекта, ГК «СибирьИнвест» — семь объектов (в прошлом году у компании было 8 место и 8 построенных домов).

Фото: atas.info

Стоит отметить, что в 2021 году лидером-застройщиком была ГК «Расцветай» — компания построила 14 домов на 129444 кв. м. Строительный холдинг «Расцветай» связывают с депутатом Госдумы от Новосибирской области Дмитрием Савельевым. Напрямую такой связи не существует, по закону, парламентарий не может заниматься бизнесом. Однако, владельцем более 77% одной из головных компаний холдинга, ООО «Расцветай Инвест», с осени 2021 года является младший брат Дмитрия Савельева, Владислав.

Александр Аксененко, в свою очередь, до избрания в Госдуму осенью 2021 года занимал должность заместителя директора по развитию ГК «Вира-строй», которая принадлежит его отцу, бывшему вице-губернатору Новосибирской области Сергею Аксененко. Кроме того, одним из владельцев «Вира-строй» числится сын сенатора от Новосибирской области Александра Карелина Денис.

Долгострои Новосибирска 2022 – полный список адресов проблемных домов
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Напомним, что по официальным данным Правительства региона на июль 2022 года в регионе были признаны проблемными 70 новостроек. Смотрите актуальную базу долгостроев Новосибирска, а также адреса проблемных домов и информацию о застройщиках. 

Также смотрите рейтинг самых богатых строителей-депутатов в Новосибирске. Примечательно, что строители-депутаты лидируют по доходам среди своих коллег по депутатскому корпусу. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Строительство
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