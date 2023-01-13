Внеочередное собрание акционеров ОАО "Стадион "Спартак" досрочно отправило в отставку генерального директора Михаила Федотова. Смену руководства подтвердил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 13 января. Имени нового руководителя он не назвал, однако заявил, что от нового руководителя не стоит ждать резких решений.
"Новый директор избран в связи с тем, что предыдущий написал заявление об уходе. Техническая такая замена. Застраивать территорию в центре города, принадлежность которой – спортивное назначение, с нашей точки зрения, невозможно. Поэтому здесь не должно быть никаких сомнений", - сказал глава муниципалитета.
Внеочередное собрание акционеров прошло по инициативе главы "РАТМ-Холдинг", миллиардера Эдуард Тарана. Это не последние изменения в руководстве стадиона. На март назначено еще одно внеочередное собрание, где будет рассмотрен вопрос о смене состава совета директоров акционерного общества.
Стадион "Спартак" - крупнейший стадион в центре, и один из старейших стадионов Новосибирска, был построен в 1927 году. На 2022 год пакет акций стадиона распределен между двумя собственниками - 43,66% доли в уставном капитале принадлежит муниципалитету города, 56,34% акций - головной организации ОАО "Стадион "Спартак" - АО "РАТМ-Холдинг".
В 2014 году вокруг стадиона "Спартак" уже разгорался скандал - предприятие планировали приватизировать. Тогда муниципалитет озаботился вопросом сохранения стадиона с целью недопущения переквалификации назначения земли в центре города и передачи ее под застройку.
Территория стадиона относится к зоне спортивного назначения Р-4, в данной зоне возможно размещение парков, баз отдыха, домов отдыха, крытых спортивно-зрелищных сооружений, автопарков, гостиниц, медицинских пунктов и аптек, бань, саун.
В мае 2022 года мэр города Анатолий Локоть признал, что существует проблема содержания стадиона "Спартак", но опроверг возможную приватизацию стадиона. По результатам 2021 года организация не является убыточной, выручка ОАО "Стадион "Спартак" составила 82,7 млн рублей, чистая прибыль за тот же период - 5 млн рублей.