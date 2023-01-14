Часто ходит в храмы: в Новосибирске бесследно исчез 19-летний парень

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
По данным поискового отряда, Сергей Самкович ушел из дома 12 января. Произошло это на фоне конфликта с родителями. Молодой 19-летний новосибирец верующий и часто посещает храмы. Без опеки родителей он не может нормально жить, узнали подробности «АиФ Новосибирск».
Сергей не первый раз уходит из дома, однако всегда возвращался самостоятельно. Волонтеры предполагают, что встретить его можно возле храма.
Приметы пропавшего: рост 181 см, русые волосы, глаза карего цвета. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, черную шапку-балаклаву.
Напомним, что ранее в Новосибирске 11 января ушел из дома Степан Малков. Перед своим исчезновением он оставил прощальное письмо.