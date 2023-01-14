Часто ходит в храмы: в Новосибирске бесследно исчез 19-летний парень

По данным поискового отряда, Сергей Самкович ушел из дома 12 января. Произошло это на фоне конфликта с родителями. Молодой 19-летний новосибирец верующий и часто посещает храмы. Без опеки родителей он не может нормально жить, узнали подробности «АиФ Новосибирск».