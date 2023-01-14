atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Под Новосибирском нашли в снегу тело бесследно пропавшего месяц назад мужчины

Сегодня, 10:07
Фото: 1MI
Тело мужчины нашли спустя месяц после пропажи

В Новосибирской области нашли в снегу тело пропавшего больше месяца назад мужчины

В поселке Ленинском Новосибирской области было найдено тело пропавшего больше месяца назад мужчины.

Сергей Семенов бесследно исчез 7 декабря в Новосибирской области. Он приехал в гости к своим знакомым, живущих возле станции Мочище.

Мужчина сказал, что возвращается домой в Октябрьский район Новосибирска, но внезапно пропал.

Новосибирца искали волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В итоге тело 43-летнего Сергея нашли в снегу в поселке Ленинском. Произошло это 12 января.

Фото: «ЛизаАлерт»

Правоохранители уже начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее в Новосибирске 11 января ушел из дома Степан Малков. Перед своим исчезновением он оставил прощальное письмо.

Раскрыты подробности исчезновения 18-летнего студента в Новосибирске
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область#Погиб
Подпишитесь
Перестройка дороги к новому ЛДС в Новосибирске обойдется в 300 млн рублей
Вчера, 10:43
Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером
Вчера, 02:25
Русский стиль входит в моду в эпоху СВО - кутюрье из Новосибирска Виктор Феоктистов
Вчера, 03:25
Готовьтесь. Более 20 телеканалов отключат в Новосибирской области с 16 января – в чем причина
Сегодня, 02:54
Новосибирец просит у губернатора спецборт ради спасения жены после инсульта на Бали
Вчера, 12:10
Ради яда разводят пауков в Новосибирском аграрном университете
Вчера, 10:14