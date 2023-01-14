Под Новосибирском нашли в снегу тело бесследно пропавшего месяц назад мужчины

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Сергей Семенов бесследно исчез 7 декабря в Новосибирской области. Он приехал в гости к своим знакомым, живущих возле станции Мочище.
Мужчина сказал, что возвращается домой в Октябрьский район Новосибирска, но внезапно пропал.
Новосибирца искали волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В итоге тело 43-летнего Сергея нашли в снегу в поселке Ленинском. Произошло это 12 января.
Правоохранители уже начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, что ранее в Новосибирске 11 января ушел из дома Степан Малков. Перед своим исчезновением он оставил прощальное письмо.