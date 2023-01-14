atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Полиция начала проверку похищения мужчины неизвестными в Новосибирске

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
Группа лиц избила и похитила человека
В Заельцовском районе Новосибирске толпа вооруженных мужчин напала на человека. Злоумышленники затолкали пострадавшего в машину и увезли в неизвестном направлении.

Инцидент произошел сегодня утром, 14 января в Заельцовском районе на улице Охотской. В сети появилось видео нападения на мужчину. На кадрах заметно, что возле забора стоят два молодых человека.

К ним подъехал белый автомобиль. Из машины вышли несколько человек и начали избивать жертв. Одного из пострадавших затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

По данным ГУ МВД по региону, правоохранители начали проверку инцидента. Были опрошены свидетели и изъята видеозапись произошедшего.

«По факту произошедшего конфликта между группой граждан у дома улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска, совершенном с применением предметов похожих на оружие и физической силы проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление участников произошедшего, а также всех обстоятельств», - сказали в пресс-службе полиции.
Избили и затолкали в машину: в Новосибирске неизвестные в масках похитили человека
Узнать подробнее

Напомним, ранее в поселке Ленинском нашли тело пропавшего больше месяца назад мужчины.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Криминал
Подпишитесь
Перестройка дороги к новому ЛДС в Новосибирске обойдется в 300 млн рублей
Вчера, 10:43
Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером
Вчера, 02:25
Русский стиль входит в моду в эпоху СВО - кутюрье из Новосибирска Виктор Феоктистов
Вчера, 03:25
Готовьтесь. Более 20 телеканалов отключат в Новосибирской области с 16 января – в чем причина
Сегодня, 02:54
Новосибирец просит у губернатора спецборт ради спасения жены после инсульта на Бали
Вчера, 12:10
Ради яда разводят пауков в Новосибирском аграрном университете
Вчера, 10:14