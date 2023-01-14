Полиция начала проверку похищения мужчины неизвестными в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Инцидент произошел сегодня утром, 14 января в Заельцовском районе на улице Охотской. В сети появилось видео нападения на мужчину. На кадрах заметно, что возле забора стоят два молодых человека.
К ним подъехал белый автомобиль. Из машины вышли несколько человек и начали избивать жертв. Одного из пострадавших затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.
По данным ГУ МВД по региону, правоохранители начали проверку инцидента. Были опрошены свидетели и изъята видеозапись произошедшего.
«По факту произошедшего конфликта между группой граждан у дома улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска, совершенном с применением предметов похожих на оружие и физической силы проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление участников произошедшего, а также всех обстоятельств», - сказали в пресс-службе полиции.