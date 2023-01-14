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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Раскрыты подробности исчезновения 18-летнего студента в Новосибирске

Сегодня, 03:58
Фото: «Лиза Алерт» Новосибирск
В Новосибирске 11 января ушел из дома Степан Малков. Перед своим исчезновением он оставил прощальное письмо.

Степан Малков проживал в Ленинском районе Новосибирска и учился в одном из университетов. Утром 11 января он ушел из дома, а позже стало известно о его исчезновении. Волонтеры, которые подключились к поиску, не исключают возможность, что 18-летний парень мог уехать в другой город.

Перед своей пропажей Степан оставил прощальное письмо на своей странице в соцсетях. Он отметил, что находится в депрессии.

«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...» — написал молодой человек на своей личной странице.

Кроме того, Степан обращался к своим родным и друзьям, подчеркивая сложные отношения с ними.

Напомним, что приметы студента следующие: рост 175-180 см, волосы светло-русые, серые глаза. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, в черные брюки и этого же цвета шапку.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Пропал
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