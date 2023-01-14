Степан Малков проживал в Ленинском районе Новосибирска и учился в одном из университетов. Утром 11 января он ушел из дома, а позже стало известно о его исчезновении. Волонтеры, которые подключились к поиску, не исключают возможность, что 18-летний парень мог уехать в другой город.