Студентам новосибирского вуза запретили вести Instagram*

Posted 14 января 2023, 05:43
Published 14 января 2023, 05:43
Modified 14 января 2023, 05:46
Updated 14 января 2023, 05:46
Аспирант Виталий Саликов опубликован на своей странице пост с приказом руководства вуза, который запрещал пользоваться социальными сетями «Инстаграм»* и «Фейсбук»*, принадлежавших компании Meta, которая признала в России экстремистской.
По словам аспиранта, студентов и преподавателей СГУВТ обязали поставить подпись об ознакомлении с распоряжением в деканате. Особенно Виталия Саликова удивило то, что вуз прислал сообщение через мессенджер «Ватсапп», который также принадлежит той же самой экстремистской компании.
Данную информацию подтвердили и в университете. Однако там уточнили, что запрет распространяется только на ведение официальных групп вуза в запрещенных соцсетях. На личные же страницы данное распоряжение не распространяется.
*принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ