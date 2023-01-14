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Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

В Новосибирске названы профессии с зарплатами от 100 тысяч рублей

Сегодня, 02:35
Фото: 1MI
Программисты получают до 200 тыс. руб.
Список самых высокооплачиваемых профессий составили в Новосибирске аналитики «Зарплата. ру». В перечень вошли программисты, коммерческий директор и даже водитель газовоза.

Специалисты проанализировали самые востребованные профессии в Новосибирске в январе-2023. Так, до 200 тысяч может заработать программист 1С. В его обязанности входит создание печатных форм по запросам бухгалтерии, администрирование 1С и ее интеграция.

Коммерческому директору в компании по производству и поставке материалов для строительства готовы платить до 180 тысяч рублей. Сотрудник обязан сформировать свою команду, создать систему закупа, а также управлять товарным запасом и ценообразованием.

Водитель газовоза получает зарплату до 140 тысяч рублей. При этом сотрудник обязан иметь водительские права категории Е или С. Ему придется ездить в командировки по Сибири.

А вот водитель по разводу техники Apple зарабатывает до 120 тысяч рублей. Курьер на своем автомобиле доставляет заказы. Плюсом работы является свободный график.

Еще одна интересная профессия - управляющий музыкальной школой барабанщиков. Его зарплата варьируется от 80 тысяч рублей. Управляющему важно привлекать новых клиентов, а также обучать сотрудников.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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