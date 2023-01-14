Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Updated Сегодня, 02:39
Специалисты проанализировали самые востребованные профессии в Новосибирске в январе-2023. Так, до 200 тысяч может заработать программист 1С. В его обязанности входит создание печатных форм по запросам бухгалтерии, администрирование 1С и ее интеграция.
Коммерческому директору в компании по производству и поставке материалов для строительства готовы платить до 180 тысяч рублей. Сотрудник обязан сформировать свою команду, создать систему закупа, а также управлять товарным запасом и ценообразованием.
Водитель газовоза получает зарплату до 140 тысяч рублей. При этом сотрудник обязан иметь водительские права категории Е или С. Ему придется ездить в командировки по Сибири.
А вот водитель по разводу техники Apple зарабатывает до 120 тысяч рублей. Курьер на своем автомобиле доставляет заказы. Плюсом работы является свободный график.
Еще одна интересная профессия - управляющий музыкальной школой барабанщиков. Его зарплата варьируется от 80 тысяч рублей. Управляющему важно привлекать новых клиентов, а также обучать сотрудников.
Напомним, ранее мы рассказали, мто можно купить на сумму МРОТ и реально ли на нее прожить месяц? Спойлер: на пуховик придется копить полгода.