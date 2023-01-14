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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Новосибирске появились бумажные пятирублевые купюры

Сегодня, 13:32
Фото: ВК-группа "Тарское Прииртышье"
Некоторые новосибирцы уже успели получать на сдачу новые пять рублей
Настоящая ностальгическая машина времени: в Новосибирск вернулись бумажные купюры, номиналом 5 рублей. Об этом сообщили наши читатели.

Новосибирцы удивились, увидев новые пятирублевые банкноты. Банк России вернул денежное обращение с данными купюрами.

Первый раз пять рублей наличными страна получила в 1998 году. Однако сейчас даже трудно представить появление таких банкнот, как и 10-рублевых.

Читатели Atas.info признались, что уже видели такие банкноты. На ощупь они свежеотпечатанные и в идеальном состоянии.

«Даже проверила подлинность купюры, но водяные знаки были на месте», - рассказала нам сибирячка Елена.

Новые пять рублей получают не только в Новосибирске, но и в Омске, в Кузбассе и в Красноярске. 

Как выглядит новая 100 рублевая банкнота - фото выложил сайт ЦБ РФ
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Также смотрите на новую 100-рублевую купюру. Банкноты старого образца заменят до 2025 года по всей стране. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск
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