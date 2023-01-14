Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Новосибирцы удивились, увидев новые пятирублевые банкноты. Банк России вернул денежное обращение с данными купюрами.
Первый раз пять рублей наличными страна получила в 1998 году. Однако сейчас даже трудно представить появление таких банкнот, как и 10-рублевых.
Читатели Atas.info признались, что уже видели такие банкноты. На ощупь они свежеотпечатанные и в идеальном состоянии.
«Даже проверила подлинность купюры, но водяные знаки были на месте», - рассказала нам сибирячка Елена.
Новые пять рублей получают не только в Новосибирске, но и в Омске, в Кузбассе и в Красноярске.
Также смотрите на новую 100-рублевую купюру. Банкноты старого образца заменят до 2025 года по всей стране.