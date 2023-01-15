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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Безопасность крещенских купелей в городе и области будут проверять инспекторы из МЧС

Сегодня, 13:54
Фото: https://admtatarsk.nso.ru/news/3935
МЧС проверят толщину крещенского льда
Такую работу возложат на сотрудников госинспекции по маломерным судам. Они проверят лед на прочность, выявят опасные участки и возможные трещины, а водолазы проверят дно естественных водоемов, из которых сделали крещенскую Иордань.

Пресс-служба МЧС сообщила, что безопасность льда — главный показатель при организации январских купаний.
Толщину ледяного покрова необходимо замерить и дать рекомендации с расчетом максимально возможного нахождения на льду людей и техники.

Официально разрешенные купели будут оборудованы всем необходимым — в соответствии с правилами техники безопасности, с учетом климатических особенностей и структуры льда. Купели оснастят  деревянными коробами со ступеньками и поручнями. Последние делаются для того, чтобы исключить случаи ухода человека под лед.

Также подготовят проходы к купелям и установят освещение для купания в темное время суток.
В праздник Крещения Господня, 19 января, у каждой проруби, символизирующую собой Иордань, организуют дежурство инспекторов ГИМС МЧС России, сотрудников спасательных и пожарных подразделений, а также полиции и машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что традиционные для православных христиан мероприятия на Крещение Господне в Бердске отменили из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.

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