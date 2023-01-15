Безопасность крещенских купелей в городе и области будут проверять инспекторы из МЧС

Также подготовят проходы к купелям и установят освещение для купания в темное время суток.

В праздник Крещения Господня, 19 января, у каждой проруби, символизирующую собой Иордань, организуют дежурство инспекторов ГИМС МЧС России, сотрудников спасательных и пожарных подразделений, а также полиции и машин скорой помощи.