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Список экзаменов с датами ЕГЭ и ОГЭ появился на сайте Министерства образования Новосибирской области. Желающие досрочно сдать экзамены могут ориентироваться на период с 20 марта по 19 апреля. Основные экзамены для выпускников 11-х классов в 2023 году пройдут:
Для учеников 9-х классов сдать ОГЭ можно будет в следующие даты:
Досрочный период ОГЭ - с 21 апреля по 16 мая. Для ОГЭ и ЕГЭ предусмотрены дополнительные периоды в сентябре 2023 года. Итоговая оценка выставляется с учетом оценок на ОГЭ и ЕГЭ и годовых оценок ученика.
В Новосибирске и Бердске в конце 2022 начале 2023 года было обнаружено несколько случаев заболевания корью среди школьников.