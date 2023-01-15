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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Когда приходить на экзамены - новосибирским школьникам сообщили даты ОГЭ и ЕГЭ в 2023

Сегодня, 05:50
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Досрочно сдать ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году можно будет с 20 марта по 19 апреля

Стали известны даты экзаменов ОГЭ и ЕГЭ для новосибирских школьников в 2023 году

В мае и июне 2023 года продут выпускные экзамены ЕГЭ для 11-х классов и ОГЭ для 9-х классов в Новосибирске - уже известны точные даты по всем предметам.

Список экзаменов с датами ЕГЭ и ОГЭ появился на сайте Министерства образования Новосибирской области. Желающие досрочно сдать экзамены могут ориентироваться на период с 20 марта по 19 апреля. Основные экзамены для выпускников 11-х классов в 2023 году пройдут:

  • 26 мая — география, литература, химия;
  • 29 мая — русский язык;
  • 1 июня — математика базовый и профильный уровни;
  • 5 июня — история, физика;
  • 8 июня — обществознание;
  • 13 июня — иностранные языки (письменный этап), биология;
  • 16 и 17 июня — иностранные языки (устный этап);
  • 19 и 20 июня — информатика и ИКТ.

Для учеников 9-х классов сдать ОГЭ можно будет в следующие даты:

  • 24 мая — история, физика, биология;
  • 30 мая — обществознание, информатика, география;
  • 2,3 июня — иностранные языки устный и письменный этапы;
  • 6 июня — русский язык;
  • 9 июня — математика;
  • 14 июня — литература, физика, математика, география;
  • 17 июня — обществознание, биология, химия.

Досрочный период ОГЭ - с 21 апреля по 16 мая. Для ОГЭ и ЕГЭ предусмотрены дополнительные периоды в сентябре 2023 года. Итоговая оценка выставляется с учетом оценок на ОГЭ и ЕГЭ и годовых оценок ученика.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Экзамены#ЕГЭ#ОГЭ
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