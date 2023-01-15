Стали известны даты экзаменов ОГЭ и ЕГЭ для новосибирских школьников в 2023 году

В мае и июне 2023 года продут выпускные экзамены ЕГЭ для 11-х классов и ОГЭ для 9-х классов в Новосибирске - уже известны точные даты по всем предметам.