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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Редкие животные впервые родились в Новосибирском зоопарке в 2022 году

Сегодня, 11:15
Фото: Сайт Новосибирского зоопарка
Бурые медведи отметили долгожданное новоселье в новых вольерах

Новосибирский зоопарк: гепарды из Африки, европейские лани и шотландский бычок

Руководство новосибирского зоопарка перечислило главные достижения 2022, юбилейного для зоологического парка, года.

Бурые медведи отметили долгожданное новоселье в новом вольерном комплексе. По словам директора зоопарка Андрея Шило, проект комплекса был доработан и получился даже лучше, чем планировалось изначально. Главное - хозяевам леса там удобно.
Для диких козочек, кроликов и вислобрюхих свинок основали деревню Малые Хрусты. Звери там будут жить в небольших симпатичных домиках, а посетители смогут в комфортных условиях пообщаться с этими видами животных.
Удалось сохранить и даже приумножить редкие видов пернатых, которые реально находятся под угрозой исчезновения — азиатская дикуша, савка.
Новосибирские зоологи в прошлом году получили из разных уголков страны и мира гепардов, европейских ланей и шотландского бычка.
Особая гордость — рождение малышей. Впервые в неволе родились в Новосибирске гигантский муравьед, бизон, кукабары и черные венценосные журавли. 

Ранее сообщалось, что спрос на кроликов вырос в Новосибирске в преддверии Нового года. Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин призвал жителей не эксплуатировать талисман 2023 года.

#Общество#Город#Новосибирск#Зоопак#Итоги#Медведи#Гепард
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