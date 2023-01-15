Редкие животные впервые родились в Новосибирском зоопарке в 2022 году

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Бурые медведи отметили долгожданное новоселье в новом вольерном комплексе. По словам директора зоопарка Андрея Шило, проект комплекса был доработан и получился даже лучше, чем планировалось изначально. Главное - хозяевам леса там удобно.
Для диких козочек, кроликов и вислобрюхих свинок основали деревню Малые Хрусты. Звери там будут жить в небольших симпатичных домиках, а посетители смогут в комфортных условиях пообщаться с этими видами животных.
Удалось сохранить и даже приумножить редкие видов пернатых, которые реально находятся под угрозой исчезновения — азиатская дикуша, савка.
Новосибирские зоологи в прошлом году получили из разных уголков страны и мира гепардов, европейских ланей и шотландского бычка.
Особая гордость — рождение малышей. Впервые в неволе родились в Новосибирске гигантский муравьед, бизон, кукабары и черные венценосные журавли.
Ранее сообщалось, что спрос на кроликов вырос в Новосибирске в преддверии Нового года. Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин призвал жителей не эксплуатировать талисман 2023 года.