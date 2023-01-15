Редкие животные впервые родились в Новосибирском зоопарке в 2022 году

Бурые медведи отметили долгожданное новоселье в новом вольерном комплексе. По словам директора зоопарка Андрея Шило, проект комплекса был доработан и получился даже лучше, чем планировалось изначально. Главное - хозяевам леса там удобно.

Для диких козочек, кроликов и вислобрюхих свинок основали деревню Малые Хрусты. Звери там будут жить в небольших симпатичных домиках, а посетители смогут в комфортных условиях пообщаться с этими видами животных.

Удалось сохранить и даже приумножить редкие видов пернатых, которые реально находятся под угрозой исчезновения — азиатская дикуша, савка.

Новосибирские зоологи в прошлом году получили из разных уголков страны и мира гепардов, европейских ланей и шотландского бычка.

Особая гордость — рождение малышей. Впервые в неволе родились в Новосибирске гигантский муравьед, бизон, кукабары и черные венценосные журавли.