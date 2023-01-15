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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
СК расследует похищение человека

СК Новосибирской области начал расследование похищения человека

Следственный комитет России по Новосибирской области сообщил о начале проведении следственных мероприятий по преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ - похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по НСО возбудил уголовное дело в отношении группы мужчин, которые подозреваются в похищение человека.

По данным следствия, преступление произошло 14 января днем в Заельцовском районе города. На улице Охотской несколько мужчин напали на двух прохожих и силой заставили одного из них сесть в машину. Пострадавшего увезли в неизвестном направление.

Напомним, что ранее Atas.info сообщал о задержании похитителей, которые с применением предметов, похожих на оружие, затолкали мужчину в свою машину.

СК уточнят, что потерпевший найден и его жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Следователи в данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего.

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#Новосибирск#Следственный комитет#Похищение#Уголовное дело#Криминал
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