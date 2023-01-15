Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:46
Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по НСО возбудил уголовное дело в отношении группы мужчин, которые подозреваются в похищение человека.
По данным следствия, преступление произошло 14 января днем в Заельцовском районе города. На улице Охотской несколько мужчин напали на двух прохожих и силой заставили одного из них сесть в машину. Пострадавшего увезли в неизвестном направление.
Напомним, что ранее Atas.info сообщал о задержании похитителей, которые с применением предметов, похожих на оружие, затолкали мужчину в свою машину.
СК уточнят, что потерпевший найден и его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи в данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего.