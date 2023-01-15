Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
"Может они привитые, стерилизованные, чипированные и выпущены в естественную среду. Сейчас такая практика есть," - считают некоторые комментаторы под постом с видео о стае бродячих собак в группе "Инцидент Новосибирск".
Ряд комментаторов видят в этом опасность и предлагают срочно решать проблему: "Около месяца гуляют, пока ребёнка не загрызут так и останется", "Может поодиночке собачка лапочка, а вот в стае , да еще голодной..."
Эта стая была замечена на улице Мира 30а возле детского сада №108 "Зазеркалье", но тут же в комментариях появились сообщения и о других адресах, где были замечены стаи бездомных собак: "Видели такую же стаю 2 часа назад на ул.Ватутина недалеко от Меги. Жутковато."
В январе 2023 года собака покусала 7-летнего ребенка в Кольцово в Новосибирске.