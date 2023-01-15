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Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Стаю бродячих собак заметили у детского сада в Кировском районе

Сегодня, 04:47
Фото: Группа ВК Инцидент Новосибирск
Бродячие собаки на улице Мира в Новосибирске были замечены в январе 2023 года

В Кировском районе Новосибирска на ул. Мира засняли на видео стаю бродячих собак

Около десятка бродячих собак бегает у детского сада на ул. Мира, сообщил читатель группы Вконтакте "Инцидент Новосибирск". Подписчики активно включились в обсуждение, опасны ли собаки без присмотра в таком количестве.

"Может они привитые, стерилизованные, чипированные и выпущены в естественную среду. Сейчас такая практика есть," - считают некоторые комментаторы под постом с видео о стае бродячих собак  в группе "Инцидент Новосибирск". 

Ряд комментаторов видят в этом опасность и предлагают срочно решать проблему: "Около месяца гуляют, пока ребёнка не загрызут так и останется", "Может поодиночке собачка лапочка, а вот в стае , да еще голодной..."

Эта стая была замечена на улице Мира 30а возле детского сада №108 "Зазеркалье", но тут же в комментариях появились сообщения и о других адресах, где были замечены стаи бездомных собак: "Видели такую же стаю 2 часа назад на ул.Ватутина недалеко от Меги. Жутковато."

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#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Новосибирск#Дети#Собака#Детский сад
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