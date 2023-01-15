Эта стая была замечена на улице Мира 30а возле детского сада №108 "Зазеркалье", но тут же в комментариях появились сообщения и о других адресах, где были замечены стаи бездомных собак: "Видели такую же стаю 2 часа назад на ул.Ватутина недалеко от Меги. Жутковато."