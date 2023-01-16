Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
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Updated Сегодня, 13:36
Крещение Господне отмечается 19 января в Новосибирске и других регионах России. В 2023 году этот праздник выпадает на четверг. Крещение Господне, или Богоявление, считается одним из самых древних в христианстве.
В Российской Федерации на Крещение проводятся богослужения и крещенские купания на прудах, в реках, озерах. Считается, что купание в проруби способствует очищению тела и души верующего. Совершение обряда для верующих является добровольным. Помимо окунания в проруби, на Крещение принято посещать церковную службу и исповедоваться, молиться иконам Божией Матери, Святой Троицы.
Накануне Крещения православные верующие соблюдают строгий пост. Трапезничать разрешается после утренней литургии. Одной из крещенских традиций является освящение воды в храмах и на водоемах. Воду освящают два раза — 18 и 19 января. Святая вода используется для окропления жилья и вещей.
В 2023 году в Новосибирске будет открыто несколько купелей. Правила безопасности и рекомендации новосибирцам во время купания в крещенской купели:
В период крещенских купаний в Новосибирске не рекомендуется распивать спиртное и оставлять детей без присмотра. Запрещено загрязнять и кидать мусор в купель, приводить с собой животных. Категорически запрещено нырять в прорубь со льда или вперед головой.
При каких заболеваниях крещенские купания противопоказаны:
На Крещение-2023 в Новосибирске планируется открыть шесть купелей. На каждом из объектов будут будут установлены палатки для переодевания и обогрева. В период совершения обряда на местах будут дежурить спасатели и работники скорой медицинской помощи.
«Толщина льда на всех объектах допустимая (от 40 до 80 см), и препятствий для запрета организации купелей нет», — уточнил замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Алексей Шилов.
Купели в Новосибирске в 2023 году будут расположены по следующим адресам:
Однако в городе Бердске купаний не будет уже четвертый год подряд. Как сообщили в мэрии, омовения и крестный ход на Крещение-2023 отменили из-за вспышки гриппа и ОРВИ.