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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Адреса купелей и график работы в Новосибирске на Крещение-2023

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI
Адреса купелей и график работы в Новосибирске на Крещение-2023
Крещение в Новосибирске в 2023 году празднуется традиционно 19 января. О том, где открываются купели в этот день, а также последние новости о проведении мероприятий — в нашем материале.

Проруби на Крещение в Новосибирске: правила купания и меры безопасности

Крещение Господне отмечается 19 января в Новосибирске и других регионах России. В 2023 году этот праздник выпадает на четверг. Крещение Господне, или Богоявление, считается одним из самых древних в христианстве. 

В Российской Федерации на Крещение проводятся богослужения и крещенские купания на прудах, в реках, озерах. Считается, что купание в проруби способствует очищению тела и души верующего. Совершение обряда для верующих является добровольным. Помимо окунания в проруби, на Крещение принято посещать церковную службу и исповедоваться, молиться иконам Божией Матери, Святой Троицы. 

Накануне Крещения православные верующие соблюдают строгий пост. Трапезничать разрешается после утренней литургии. Одной из крещенских традиций является освящение воды в храмах и на водоемах. Воду освящают два раза — 18 и 19 января. Святая вода используется для окропления жилья и вещей.

Проруби на Крещение в Новосибирске: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI

В 2023 году в Новосибирске будет открыто несколько купелей. Правила безопасности и рекомендации новосибирцам во время купания в крещенской купели:

  • купаться следует только в оборудованных прорубях и зонах, где организовано дежурство МЧС, медиков;
  • за 3-4 дня до купания следует отказаться от спиртного, чтобы исключить повышенную нагрузку на сердце и переохлаждение, нарушение функции сосудов;
  • за несколько часов до купания следует плотно перекусить, чтобы увеличить устойчивость организма к морозам;
  • перед погружением требуется разогреть мышцы;
  • к купели рекомендуется подходить в удобной и нескользкой обуви;
  • при погружении движения должны быть плавными, погружаться с головой категорически не рекомендуется;
  • за детьми требуется следить в местах купаний, чтобы избежать несчастных случаев;
  • после купания во время Крещения требуется обтереть тело полотенцем и надеть сухую одежду;
  • после купания можно выпить горячий безалкогольный напиток.
Проруби на Крещение в Новосибирске: правила купания и меры безопасности
Фото: 19.mchs.gov.ru

В период крещенских купаний в Новосибирске не рекомендуется распивать спиртное и оставлять детей без присмотра. Запрещено загрязнять и кидать мусор в купель, приводить с собой животных. Категорически запрещено нырять в прорубь со льда или вперед головой. 

При каких заболеваниях крещенские купания противопоказаны:

  • патологии сердца и сосудов;
  • воспаления в области носоглотки, отиты, инфекционные заболевания, повышенная температура;
  • болезни ЦНС;
  • невриты, полиневриты;
  • заболевания органов зрения, дыхания, мочеполовой системы;
  • кожно-венерические болезни. 
Проруби на Крещение в Новосибирске: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI

Купели для омовения на Крещение-2023 в Новосибирске

На Крещение-2023 в Новосибирске планируется открыть шесть купелей. На каждом из объектов будут будут установлены палатки для переодевания и обогрева. В период совершения обряда на местах будут дежурить спасатели и работники скорой медицинской помощи.

«Толщина льда на всех объектах допустимая (от 40 до 80 см), и препятствий для запрета организации купелей нет», — уточнил замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Алексей Шилов
Купели для омовения на Крещение-2023 в Новосибирске
Фото: 1MI

Купели в Новосибирске в 2023 году будут расположены по следующим адресам:

  • Ленинский район: на реке Оби по улице Заобской, 97 в микрорайоне Затон (с 00.00 до 23.30) и в акватории пожарного причала в​ районе Димитровского моста (с 9.00 до 20.00);
  • Октябрьский район — на протоке Оби в микрорайоне Европейский Берег (с 10.00 до 24.00);
  • Заельцовский район: на озере Жемчужина Сибири (с 9.00 до 21.00);
  • Калининский район: на озере Спартак (с 10.00 до 22.00);
  • Советский район: на Обском водохранилище, около пляжа «Бумеранг» в районе ОбьГЭС (с 00.00 до 24.00).

Однако в городе Бердске купаний не будет уже четвертый год подряд. Как сообщили в мэрии, омовения и крестный ход на Крещение-2023 отменили из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

Купели для омовения на Крещение-2023 в Новосибирске
Фото: 1MI
#Новосибирск#Крещение#Праздник
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