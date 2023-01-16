Крещение в Новосибирске в 2023 году празднуется традиционно 19 января. О том, где открываются купели в этот день, а также последние новости о проведении мероприятий — в нашем материале.

Проруби на Крещение в Новосибирске: правила купания и меры безопасности Купели для омовения на Крещение-2023 в Новосибирске