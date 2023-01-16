Андрей Травников: объёмы реализации нацпроектов в регионе будут только расти

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
- У нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году. При этом, ни в коем случае не допускается оплачивать невыполненные работы, отметил Андрей Александрович.
Подход к подрядчикам будет сохранен максимально жёсткий: те, кто не успел закончить и сдать свои работы по состоянию на 31 декабря 2022 года, оставшиеся деньги будут получать уже в первом квартале 2023 года.
Этот год будет не менее сложным и напряжённым. Несмотря на все макроэкономические и геополитические риски, с которыми мы сталкивались в прошлом году, все национальные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием. Количество объектов только прирастает. При этом прошу не забывать, что у нас есть собственные региональные программы и по строительству объектов, и по благоустройству. Напоминаю, что есть новые программы, в частности, программа капитального ремонта школ. Работы в 2023 году будет ещё больше. Просьба настраиваться, разворачивать работу по всем фронтам, форсировать там, где вы видите риски. Со стороны Правительства Новосибирской области будет оказываться максимальная помощь. Такая же поддержка – со стороны Законодательного Собрания региона. Принцип этого года – такой же, как в 2022-м – мы стимулируем добросовестных подрядчиков. Те подрядчики, которые работают с опережением сроков, для них есть возможность приблизить финансирование», – подчеркнул Губернатор.
Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов, реализующих проекты, и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. За три года реализации нацпроектов на территории региона (период 2019-2021 гг.) было освоено более 153 млрд рублей. Эти средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий.
Напомним, национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Подробная информация – на сайте национальные проекты.рф