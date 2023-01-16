Андрей Травников: объёмы реализации нацпроектов в регионе будут только расти

Этот год будет не менее сложным и напряжённым. Несмотря на все макроэкономические и геополитические риски, с которыми мы сталкивались в прошлом году, все национальные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием. Количество объектов только прирастает. При этом прошу не забывать, что у нас есть собственные региональные программы и по строительству объектов, и по благоустройству. Напоминаю, что есть новые программы, в частности, программа капитального ремонта школ. Работы в 2023 году будет ещё больше. Просьба настраиваться, разворачивать работу по всем фронтам, форсировать там, где вы видите риски. Со стороны Правительства Новосибирской области будет оказываться максимальная помощь. Такая же поддержка – со стороны Законодательного Собрания региона. Принцип этого года – такой же, как в 2022-м – мы стимулируем добросовестных подрядчиков. Те подрядчики, которые работают с опережением сроков, для них есть возможность приблизить финансирование», – подчеркнул Губернатор.