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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Арбитраж разрешил москвичам погасить все долги "Экологии-Новосибирск"

Сегодня, 04:33
Фото: пресс-служба компании "Экология-Новосибирск"
Региональный мусорный оператор сейчас находится в состоянии банкротства

880 млн рублей долгов "Экологии-Новосибирск" заплатит убыточная фирма из Москвы

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление компании "Эволюция-Управление Активами" о желании полностью погасить кредиторскую задолженность регионального оператора по обращению с отходами "Экология-Новосибирск"

Компания из Москвы "Эволюция-Управление Активами" погасит всю кредиторскую задолженность регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области "Экология-Новосибирск". Сумма задолженности составляет 880 721 407 руб. 20 коп, внести деньги на специальный расчетный счет должника "Эволюция" должна до 31 января 2023 года, следует из определения Арбитражного суда Новосибирской области.

ООО "Эволюция - Управление Активами" заявило о намерении полностью удовлетворить требования кредиторов в начале ноября 2022 года, в ходе процесса о банкротстве ООО "Экология-Новосибирск". Подобное заявление вызвало недоумение кредиторов: по данным "Контур-Фокус" по итогам 2021 года у компании отсутствовала прибыль и был зафиксирован чистый убыток в размере 4 тысяч рублей. Численность компании составляет один человек, а зарегистрирована она в павильоне, где находится СТО.

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Однако, как ранее писал Atas.info, руководитель "Эволюции" связан с АО "Русские фонды", в учредителях которого ПАО "Селигдар" Дмитрия Доева – гендиректора группы "ВИС". Напомним, "Экология-Новосибирск" входит в состав московской группы "ВИС".

Но в официальном ответе на запрос редакции в группе "ВИС" заявили, что не имеют отношения к деятельности ООО "Эволюция-Управление активами".

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