ООО "Эволюция - Управление Активами" заявило о намерении полностью удовлетворить требования кредиторов в начале ноября 2022 года, в ходе процесса о банкротстве ООО "Экология-Новосибирск". Подобное заявление вызвало недоумение кредиторов: по данным "Контур-Фокус" по итогам 2021 года у компании отсутствовала прибыль и был зафиксирован чистый убыток в размере 4 тысяч рублей. Численность компании составляет один человек, а зарегистрирована она в павильоне, где находится СТО.