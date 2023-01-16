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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

«Лучше ехать домой»: Новосибирск встал в жуткие 8-бальные пробки

Сегодня, 03:17
Фото: 1MI
Труднее всего проехать по Большевичке

В Новосибирске возникли 8-балльные пробки утром 16 января

В Новосибирске утром 16 января на дорогах появились автомобильные пробки. Они оцениваются на 8 баллов, о чем свидетельствует сервис 2ГИС.

Автомобильное движение затруднено в Новосибирске как на левом, так и на правом берегу.

«На большевичке возле Камышенской и ближе к речному вокзалу стояли долго. Лучше ехать в объезд или обратно домой, так как все стоит колом», - поделилась с Atas.info сибирячка Ольга Н.
«Удивляют такие люди, которые пишут «что опять случилось». Типа в другие дни все по-другому», - пишет новосибирец в комментариях сервиса 2ГИС.

Действительно, по данным приложения, в городе произошло несколько ДТП. На улице Большевистская было как минимум 4 аварии. Также трудности с проездом наблюдаются на Кирова, Бориса Богаткова, Никитина и Красном проспекте.

На левобережье машины стоят на Немировича-Данченко, Титова, Станционной, Сибиряков-Гвардейцев.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирск
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