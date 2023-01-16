«Лучше ехать домой»: Новосибирск встал в жуткие 8-бальные пробки

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Автомобильное движение затруднено в Новосибирске как на левом, так и на правом берегу.
«На большевичке возле Камышенской и ближе к речному вокзалу стояли долго. Лучше ехать в объезд или обратно домой, так как все стоит колом», - поделилась с Atas.info сибирячка Ольга Н.
«Удивляют такие люди, которые пишут «что опять случилось». Типа в другие дни все по-другому», - пишет новосибирец в комментариях сервиса 2ГИС.
Действительно, по данным приложения, в городе произошло несколько ДТП. На улице Большевистская было как минимум 4 аварии. Также трудности с проездом наблюдаются на Кирова, Бориса Богаткова, Никитина и Красном проспекте.
На левобережье машины стоят на Немировича-Данченко, Титова, Станционной, Сибиряков-Гвардейцев.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как парень и девушка задохнулись в машине.