Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
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"На данный момент МУП САХ обслуживает по выводу мусора весь город Новосибирск и весь Новосибирский район. Часть Центрального и Калининского района обслуживают подрядчики. Подрядчики есть в каждом районе – они работают в основном на вывозе мусора из частного сектора, на вывозе крупногабаритных ТБО. В каждом районе 10-15% от перевозок выполняют подрядчики," - рассказал директор МУП "Спецавтохозяйство" Андрей Зыков.
Нагрузка на МУП САХ возросла после того, как компания заключила контракт на вывоз мусора с территорий, которые ранее обслуживались "Экотранс-Н". В начале января жители города жаловались, что мусор скапливается во дворах, количество подобных обращений резко возросло.
"Нужно было провести определенные организационные мероприятия по некоторым районам – Ленинский, Октябрьский, Заельцовский, Железнодорожный. По Октябрьскому району МУП последнее время не работал. Был создан оперативный штаб. Все заявки, которые поступали отрабатывали в ручном режиме. За неделю полностью удалось стабилизировать ситуацию. Сложности вывода мусора остаются в Железнодорожном районе. Из 22 обращений на прошлой неделе 15 было из Железнодорожного района," - прокомментировал назревавший мусорный коллапс начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев.
На вопрос мэра о том, когда ситуация будет стабилизирована полностью, Андрей Зыков ответил, что на это еще необходима неделя. В некоторых районах, в частности в Железнодорожном, еще не ко всем дворам есть доступ, так как компания "Экотранс-Н" ещё не передала ключи и допуски на территории.
Как работает контроль вывоза мусора Андрей Зыков показал в диспетчерской МУП САХ. Работают одновременно три диспетчера, все машины оснащены датчиками ГЛОНАСС. Диспетчеры отслеживают их перемещение в режиме реального времени. На данный момент компания обладает необходимыми мощностями для вывоза ТБО - 150 машин.
Сейчас около 85% услуг по вывозу мусора оказывает компания МУП САХ, оставшиеся 10-15% услуг оказывают частные перевозчики. В завершении выездного совещания Анатолий Локоть пообещал проверить через неделю, насколько уменьшилось количество обращений по некачественному вывозу мусора.
О причинах, по которым Муниципальное "Спецавтохозяйство" заняло доминирующую позицию на рынке перевозок мусора, читайте в материале Атас.Инфо.