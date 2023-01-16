На вопрос мэра о том, когда ситуация будет стабилизирована полностью, Андрей Зыков ответил, что на это еще необходима неделя. В некоторых районах, в частности в Железнодорожном, еще не ко всем дворам есть доступ, так как компания "Экотранс-Н" ещё не передала ключи и допуски на территории.