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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

МУП "Спецавтохозяйство" уверяет, что будет вывозить мусор дешевле

Сегодня, 13:31
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Анатолий Локоть встретился с директором МУП САХ Андреем Зыковым

В Новосибирске монополистом по вывозу мусора стала компания МУП "Спецавтохозяйство"

Мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание по организации вывоза мусора на территории МУП «Спецавтохозяйство». МУП "САХ" на 85% контролирует сферу вывоза мусора в Новосибирске. Директор МУП "САХ" Андрей Зыков ответил на вопросы мэра и рассказал, как предприятие планирует справляться с вызовами.

"На данный момент МУП САХ обслуживает по выводу мусора весь город Новосибирск и весь Новосибирский район. Часть Центрального и Калининского района обслуживают подрядчики. Подрядчики есть в каждом районе – они работают в основном на вывозе мусора из частного сектора, на вывозе крупногабаритных ТБО. В каждом районе 10-15% от перевозок выполняют подрядчики," - рассказал директор МУП "Спецавтохозяйство" Андрей Зыков.

Нагрузка на МУП САХ возросла после того, как компания заключила контракт на вывоз мусора с территорий, которые ранее обслуживались "Экотранс-Н". В начале января жители города жаловались, что мусор скапливается во дворах, количество подобных обращений резко возросло.

Автомобили МУП САХ, работающие в сфере транспортировки мусора
Фото: atas.info

"Нужно было провести определенные организационные мероприятия по некоторым районам – Ленинский, Октябрьский, Заельцовский, Железнодорожный. По Октябрьскому району МУП последнее время не работал. Был создан оперативный штаб. Все заявки, которые поступали отрабатывали в ручном режиме. За неделю полностью удалось стабилизировать ситуацию. Сложности вывода мусора остаются в Железнодорожном районе. Из 22 обращений на прошлой неделе 15 было из Железнодорожного района," - прокомментировал назревавший мусорный коллапс начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев.

Диспетчер в режиме реального времени отслеживает работу машин по вывозу мусора.
Фото: atas.info

На вопрос мэра о том, когда ситуация будет стабилизирована полностью, Андрей Зыков ответил, что на это еще необходима неделя.  В некоторых районах, в частности в Железнодорожном, еще не ко всем дворам есть доступ, так как компания "Экотранс-Н" ещё не передала ключи и допуски на территории.

Как работает контроль вывоза мусора Андрей Зыков показал в диспетчерской МУП САХ. Работают одновременно три диспетчера, все машины оснащены датчиками ГЛОНАСС. Диспетчеры отслеживают их перемещение в режиме реального времени. На данный момент компания обладает необходимыми мощностями для вывоза ТБО - 150 машин. 

Анатолий Локоть и Андрей Зыков в диспетчерской МУП "Спецавтохозяйство"
Фото: atas.info

Сейчас около 85% услуг по вывозу мусора оказывает компания МУП САХ, оставшиеся 10-15% услуг оказывают частные перевозчики. В завершении выездного совещания Анатолий Локоть пообещал проверить через неделю, насколько уменьшилось количество обращений по некачественному вывозу мусора.

МУП "Спецавтохозяйство" подмяло под себя рынок вывоза мусора в Новосибирске
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 О причинах, по которым Муниципальное "Спецавтохозяйство" заняло доминирующую позицию на рынке перевозок мусора, читайте в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Мусорная концессия#Анатолий Локоть#Мусорная концессия 2022
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