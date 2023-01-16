Начальника департамента транспорта Новосибирска обвиняют в срыве сроков сдачи объекта

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Сообщение о возбуждение дела появилось в телеграм-канале прокуратуры региона 16 января.
По результатам проведенной проверки, правоохранители нашли виновника нарушения сроков строительства станции метро "Спортивная".
Начальнику департамента транспорта вменяются обвинения по ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ - нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций. Ему грозит административный штраф или двухлетняя дисквалификация.
Суд Центрального района Новосибирска рассмотрит данное дело.
Помимо этого, прокуратура области вынесла представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Причиной этому стал ненадлежащий контроль за работой подчиненных.
Ранее Atas.info сообщал о рекордном освоении средств, направленных на национальный проекты в НСО – более 54 млрд. рублей.