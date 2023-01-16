Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Размер индексации выплат с составит 11,9%. Новые суммы начнут получать следующие категории:
- семьи при рождении ребенка и по уходу за ним.
- льготники – ветераны войны, инвалиды всех групп, чернобыльцы, герои СССР и России
- узники концлагерей
В России, включая Новосибирскую область, всем родителям полагается материнский капитал при рождении детей. Новоиспеченным будут начислять единожды около 590 тыс. рублей.
За рождение второго полагается порядка 775 тысячи рублей. А ещё в прошлом году семьям выдавали сертификаты на меньшие суммы.
Дети с инвалидностью имеют в этом году право на получение выплаты в новом размере – 3,5 тысячи рублей. Взрослые 1 группы получат – около 5 тысячи рублей, 2-й – более 3,5 тысяч, 3-й около 3 тысяч рублей.
Ветераны Великой Отечественной Войны по инвалидности получат порядка 7 081 рублей, чернобыльцы, получившие облучение – 3 540 рублей.
Самые большие суммы полагается нашим героям: Труда, СССР и РФ – от 61 до 84 тысяч рублей.
Кроме того, для россиян повысят денежный эквивалент набора социальные услуги до 1469,74 рублей. Кто получает компенсацию в натуральном виде, кто-то деньгами. Смотрим, сколько будут вычитать из ЕДВ:
- 1132 рубля за лекарства
- 175,12 руб. за путевки в санаторий
- 163 рубля за проезд в поезде и электричке.