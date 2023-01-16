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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Новые размеры выплат, пособий и льгот россиянам с 1 февраля 2023

Сегодня, 11:09
Фото: 1MI
Порядка 40 социальный выплат увеличат с 1 февраля 2023 года
Порядка 40 социальный выплат увеличат с 1 февраля 2023 года. В частности, проиндексируют детские пособия, пенсии, льготы для россиян. Рассказываем, на сколько и кому повысят.

Какие пособия проиндексируют с 1 февраля 2023 года:

Размер индексации выплат с составит 11,9%. Новые суммы начнут получать следующие категории:

- семьи при рождении ребенка и по уходу за ним.

- льготники – ветераны войны, инвалиды всех групп, чернобыльцы, герои СССР и России

- узники концлагерей

Новые размеры выплат с 1 февраля 2023 года:

В России, включая Новосибирскую область, всем родителям полагается материнский капитал при рождении детей. Новоиспеченным будут начислять единожды около 590 тыс. рублей.

За рождение второго полагается порядка 775 тысячи рублей. А ещё в прошлом году семьям выдавали сертификаты на меньшие суммы.

Дети с инвалидностью имеют в этом году право на получение выплаты в новом размере – 3,5 тысячи рублей. Взрослые 1 группы получат – около 5 тысячи рублей, 2-й – более 3,5 тысяч, 3-й около 3 тысяч рублей.

Ветераны Великой Отечественной Войны по инвалидности получат порядка 7 081 рублей, чернобыльцы, получившие облучение – 3 540 рублей.

Самые большие суммы полагается нашим героям: Труда, СССР и РФ – от 61 до 84 тысяч рублей.

Кроме того, для россиян повысят денежный эквивалент набора социальные услуги до 1469,74 рублей. Кто получает компенсацию в натуральном виде, кто-то деньгами. Смотрим, сколько будут вычитать из ЕДВ:

- 1132 рубля за лекарства

- 175,12 руб. за путевки в санаторий

- 163 рубля за проезд в поезде и электричке.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Льготы#Выплаты
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