Дети с инвалидностью имеют в этом году право на получение выплаты в новом размере – 3,5 тысячи рублей. Взрослые 1 группы получат – около 5 тысячи рублей, 2-й – более 3,5 тысяч, 3-й около 3 тысяч рублей.