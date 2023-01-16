Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:46
В понедельник, 16 декабря президент России Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Отметив в первых словах успешные показатели развития региона, Путин попросил Травникова обратить внимание на те аспекты, которые он считает наиболее важными.
Темпы роста экономики региона в течение последних пяти лет превышают среднероссийские в 2 и более раза, заявил Андрей Травников. Валовый региональный продукт за это время вырос более чем на 11%, рост производства составил более 122%. Регион привлек рекордную сумму инвестиций, 330 млрд рублей, а размер регионального бюджета вырос в два раза. Таким образом, считает Травников, область имеет необходимый задел для дальнейшего развития и защиту от нестабильности на финансовых рынках и секционного давления.
Начиная с весны, в регионе развернута масштабная кампания помощи вооруженным силам, речь идет об обеспечении дополнительным обмундированием и снаряжением. Как отметил губернатор, значительную роль в этом играет инициатива предпринимателей и рядовых жителей области. Не снизились темпы помощи и после начала частичной мобилизации.
Дополнительные меры социальной поддержки действуют в отношении семей военных, а бойцы областных именных подразделений получают дополнительные выплаты из регионального бюджета. Кроме того, область восстанавливает разрушенную инфраструктуру в Беловодском районе ЛНР и помогает в переходе образовательных учреждений республики на российский стандарт образования. Рабочие из Новосибирской области приступили к восстановлению одного из кварталов в Мариуполе. На эти мероприятия выделяются федеральные деньги, но, подчеркнул Травников, область вкладывает деньги и из своего бюджета.
На этом фоне проиндексированы на 10% как зарплаты бюджетников Новосибирской области, там и все региональные выплаты в рамках социальной поддержки.
Область - лидер по строительству жилья среди всех регионов за Уралом. Введено в эксплуатацию 2 млн квадратных метров жилой площади. Параллельно, благодаря поддержке федеральных удалось значительно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков. До конца 2023 года все 12 тысяч семей, которые давно ждут свои квартиры в домах, признанных долгостроями, получат свое жилье.
По словам Андрей Травникова, строительный комплекс региона полностью загружен работой в том числе, благодаря реализации национальных проектов.
Глава Новосибирской области "похвастался" крупными медицинским проектами. Создана региональная программа помощи онкобольным. Заработали центры позитронно-эмиссионной томографии, а благодаря нацпроекту "Здравоохранение" высокотехнологичная медтехника появилась во всех районных центрах амбулаторной помощи. По всей области развернуты и центры гемодиализа, теперь для этого не нужно ехать в Новосибирск.
Работает программа развития первичной медицинской помощи на селе. Каждый год строится 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а кроме них, начали появляться еще и врачебные амбулатории.
Поддержанная Путиным в 2018 года программа развития Новосибирского научного центра находится в стадии реализации, но не теми темпами, как хотелось бы. Наиболее активно идет строительство источника синхротронного излучения СКИФ, через два года на его базе начнутся первые эксперименты.
Идет строительство новых корпусов и общежитий Новосибирского государственного университета. Причем финансирование идет как из федерального бюджета, так и за счет частных инвестиций. Начинается строительство и второй очереди Академпарка, идет разработка проекта по созданию суперкомпьютера.
Не забыта, по словам Травникова, и социальная сфера научного центра. Построено и реконструировано 4 школы, два спортивных объекта, идет строительство дороги, которая должна соединить Академгородок и наукоград Кольцово.
Поручения Путина о развитии аэропорта Толмачево, как одного из центров маршрутной сети вне московского авиационного узла, положены в основу развития большого межрегионального хаба в Новосибирске. Сейчас отсюда можно долететь в любой город Сибири и Дальнего Востока, где могут принимать среднемагистральные воздушные лайнеры.
В Толмачево создан огромный логистический центр "Почты России" и несколько аналогичных центров поменьше, которые обсуживают крупные интернет-магазины.
За счет частных инвестиций практически закончено возведение нового пассажирского терминала, который стал самый крупным подобным проектом в стране за пределами Москвы. Пользуясь случаем, Травников пригласил Путина на церемонию открытия, не уточнив, когда ее намерены провести.
В ответ Владимир Путин пообещал федеральную поддержку в реализации всех крупных проектов в Новосибирской области.
Однако отдельно президент обратил внимание Андрея Травникова на необходимость усилить борьбу с распространением туберкулеза. Кроме того, Путин заострил внимание главы региона на нехватку школьных мест, что приводит к учебе в две смены. "Просил бы уделить вас этому особое внимание", - заключил Владимир Путин.