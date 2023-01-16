Темпы роста экономики региона в течение последних пяти лет превышают среднероссийские в 2 и более раза, заявил Андрей Травников. Валовый региональный продукт за это время вырос более чем на 11%, рост производства составил более 122%. Регион привлек рекордную сумму инвестиций, 330 млрд рублей, а размер регионального бюджета вырос в два раза. Таким образом, считает Травников, область имеет необходимый задел для дальнейшего развития и защиту от нестабильности на финансовых рынках и секционного давления.