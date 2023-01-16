Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Как сообщают источники в правоохранительных органах, все произошло в городе Искитим. 17-летняя девушка и ее парень (старше на 2-3 года), задохнулись в автомобиле.
Перед смертью они отмечали старый Новый год в кафе. Молодые люди решили погреться в гараже, сели в автомобиль и завели его. Их тела обнаружили родственники, пишет «АиФ Новосибирск».
По данному факту следователи уже начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, что ранее в Новосибирской области нашли тело пропавшего больше месяца назад мужчины. Его нашли в снегу.