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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Раскрыты подробности гибели парня и девушки в машине под Новосибирском

Сегодня, 04:42
Фото: 1MI
Парень и девушка решили погреться в машине
В Новосибирской области в автомобиле погибли молодые люди – они задохнулись в машине выхлопными газами. Стали известны детали инцидента.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, все произошло в городе Искитим. 17-летняя девушка и ее парень (старше на 2-3 года), задохнулись в автомобиле.

Парень и девушка задохнулись выхлопными газами
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Перед смертью они отмечали старый Новый год в кафе. Молодые люди решили погреться в гараже, сели в автомобиль и завели его. Их тела обнаружили родственники, пишет «АиФ Новосибирск».

По данному факту следователи уже начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее в Новосибирской области нашли тело пропавшего больше месяца назад мужчины. Его нашли в снегу. 

Под Новосибирском нашли в снегу тело бесследно пропавшего месяц назад мужчины
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область#Погиб
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