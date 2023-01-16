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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

В Бердске адвоката Миронова осудили условно за мошенничество

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI
Суд дал три года условно адвокату из Бердска Новосибирской области Юрию Миронову
Суд дал три года условно адвокату из Бердска Новосибирской области Юрию Миронову по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пишет «Комерсантъ», Миронов ранее выступал на суде в качестве защитника фигуранта дела о торговле наркотиками. Он обещал его семье за 908 000 рублей помочь с переквалификацией статьи на менее тяжкую. Но обманул.

За это он сам попал на скамью подсудимых по делу о мошенничестве. Его приговорили к 3 годам условно.

Также, по данным сайта «Курьер. Среда. Бердск», адвокат защищал интересы мужчины, который мог быть причастен к убийству Ирины Синельниковой.

 

#Алина Шефер#Суд#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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