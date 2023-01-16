В Бердске адвоката Миронова осудили условно за мошенничество

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Как пишет «Комерсантъ», Миронов ранее выступал на суде в качестве защитника фигуранта дела о торговле наркотиками. Он обещал его семье за 908 000 рублей помочь с переквалификацией статьи на менее тяжкую. Но обманул.
За это он сам попал на скамью подсудимых по делу о мошенничестве. Его приговорили к 3 годам условно.
Также, по данным сайта «Курьер. Среда. Бердск», адвокат защищал интересы мужчины, который мог быть причастен к убийству Ирины Синельниковой.