В Новосибирской области пять человек заболели микст-инфекцией

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Он отметил, что подобное случается с пациентами очень редко в медицинской практике. И при этом бывало и раньше.
«Эти инфекции могут быть вместе. Гриппом, коронавирусом и ОРВИ сразу человек может заразиться, но такое случается довольно редко. Все выявляется на этапе тестирования – сейчас его проводят активнее», - заявил Щербатов на оперативном совещании в правительстве.
Такую заболеваемость министр здравоохранения области назвал «флуроной» Константин Хальзов. По его данным, она выявлена у пяти сибиряков.
Напомним, ранее о вероятности заражения микст-инфекцией Atas.info рассказывала врач клиники из Новосибирска Татьяна Овсянникова.