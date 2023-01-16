atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Новосибирской области пять человек заболели микст-инфекцией

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI
Пять новосибирцев одновременно подхватили грипп, ОРВИ и COVID-19
Пять жителей Новосибирской области одновременно подхватили грипп, ОРВИ и COVID-19. О случаях заражения микст-инфекцией рассказал министр здравоохранения региона Хальзов, а о рисках распространения главный санитарный врач Александр Щербатов 16 января 2023 года.

Он отметил, что подобное случается с пациентами очень редко в медицинской практике. И при этом бывало и раньше.

«Эти инфекции могут быть вместе. Гриппом, коронавирусом и ОРВИ сразу человек может заразиться, но такое случается довольно редко. Все выявляется на этапе тестирования – сейчас его проводят активнее», - заявил Щербатов на оперативном совещании в правительстве.

Такую заболеваемость министр здравоохранения области назвал «флуроной» Константин Хальзов. По его данным, она выявлена у пяти сибиряков.  

Напомним, ранее о вероятности заражения микст-инфекцией Atas.info рассказывала врач клиники из Новосибирска Татьяна Овсянникова. 

В Новосибирске есть риск одновременного заражения свиным гриппом и COVID-19
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#Грипп#ОРВИ
Подпишитесь
Певица из Новосибирска Ирина Рейн спела на шоу Малахова
Сегодня, 02:03
"Абсолютно все встает": традиции китайского Нового года глазами русского человека
Сегодня, 02:00
Более 20 телеканалов прекратят вещание в Новосибирской области с 16 января
Сегодня, 01:49
Донос за помощь мобилизованным написал коллега на депутата Терещенко из Барабинска
Сегодня, 04:21
Военнослужащий из Новосибирска раскритиковал жалобы мобилизованных земляков в СВО
Сегодня, 02:31
Новосибирцы назвали похищение человека съемками фильма
Сегодня, 01:26