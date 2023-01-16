Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 04:06
По данным прокуратуры, сибирячка купила две путевки в Турцию. Деньги передала она директору ООО «Ворлд Тревел» (195 тысяч рублей), однако поездка не состоялась.
Руководитель турагентства несколько раз переносил даты поездки, однако сибирячка так и не уехала отдыхать. Деньги за билеты ей не вернули. Тогда прокуратура возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Во время следствия нашлись ещё 5 человек, которые также не получили деньги за несостоявшиеся поездки.
В итоге директору фирмы предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.
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