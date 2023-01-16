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Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Женщине из Новосибирска не вернули деньги за сорванную поездку в Турцию

Сегодня, 02:57
Фото: atas.info
Сибирячке не вернули деньги за билеты

В Новосибирске директора турфирмы «Ворлд Тревел» отправили под домашний арест

Женщина из Новосибирска попросила помощи у прокурора области Александра Бучмана: она купила билеты в Турцию, но так и не улетела - деньги ей просто не вернули, говорится в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, сибирячка купила две путевки в Турцию. Деньги передала она директору ООО «Ворлд Тревел» (195 тысяч рублей), однако поездка не состоялась.

Руководитель турагентства несколько раз переносил даты поездки, однако сибирячка так и не уехала отдыхать. Деньги за билеты ей не вернули. Тогда прокуратура возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Во время следствия нашлись ещё 5 человек, которые также не получили деньги за несостоявшиеся поездки.

В итоге директору фирмы предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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