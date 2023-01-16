Руководитель турагентства несколько раз переносил даты поездки, однако сибирячка так и не уехала отдыхать. Деньги за билеты ей не вернули. Тогда прокуратура возбудило уголовное дело по факту мошенничества. Во время следствия нашлись ещё 5 человек, которые также не получили деньги за несостоявшиеся поездки.