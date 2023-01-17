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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Банкротство «Экологии-Новосибирск» грозит «провалиться» в конкурсное производство

Сегодня, 09:39
Фото: пресс-служба "Экологии-Новосибирск"
Судьба компании зависит от сторонних инвесторов

Кредиторы «Экологии-Новосибирск» проголосовало за конкурсное производство в компании

Собрание кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» 16 января приняло решение о введении конкурсного производства в банкротящейся компании. Это грозит прекращением деятельности регионального оператора по работе с ТКО. Но у «Экологии-Новосибирск» остается способ выйти из банкротства

16 января в ходе общего собрания кредиторов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) ООО «Экология-Новосибирск» большинством голосов проголосовали за введение в компании процедуры конкурсного производства. Иными словами, кредиторы намерены настаивать на признании организации банкротом, ее ликвидации и продаже имущества для покрытия долгов. Об этом редакции Atas.info сообщил представитель одного из кредиторов, пожелавший остаться неназванным.

За такое решение высказались около двух третей кредиторов, участвовавших в собрании. Это представители таких компаний, как МУП «Спецавтохозяйство», «Сибэско», «ЛаТранс» и других, которых принято называть «независимыми» кредиторами. Против проголосовали компании «Новосибирскспецтранс», «Мегаполис» и ряд мелких кредиторов. (Эти компании в процессе банкротства регоператора по работе с ТКО поддерживали решения более лояльные для федеральной группы «ВИС», в которую входит ООО «Экология-Новосибирск»).

Запрос Атас.инфо об итогах собрания кредиторов направлен внешнему управляющему ООО «Экологии-Новосибирск» Владиславу Баряеву. Но оперативно получить ответ не удалось.

Фрагмент списка кредиторов ООО "Экология-Новосибирск"

Произошедшее не означает, что конкурсное производство реально начнется в ООО «Экология-Новосибирск». У «мусорного» оператора есть «запасной выход», позволяющий выйти из процедуры банкротства.

Ранее, 11 января, Арбитражного суда Новосибирской области разрешил московской компании «Эволюция-Управление Активами» погасить полностью признанную судом кредиторскую задолженность «Экологии-Новосибирск» в размере 880 721 407 руб. 20 коп. Примечательно, что огромную сумму готова заплатить компания, в штате которой 1 человек, завершившая 2021 год с 4 тысячами рублей убытка и зарегистрированная в одном павильончике с СТО, кафе и булочной. Прямой связи с группой «ВИС», в которую входит «Экология-Новосибирск», у «Эволюции» не существует, однако опосредованные связи прослеживаются. По мнению собеседника Атас.инфо, такой шаг был предпринят для подстраховки на случай угрозы худшего сценария – конкурсного производства в «Экологии-Новосибирск».

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Таким образом, итоги собрания кредиторов можно рассматривать, как своеобразную "попытку давления" на группу «ВИС», чтобы все долги были действительно погашены через стороннюю компанию в срок, обозначенный в решении арбитража. Иначе, в случае конкурсного производства ООО «Экология-Новосибирск» будет вынуждена прекратить деятельность и утратит статус регионального оператора по работе с ТКО в Новосибирской области.

Предложение собрания кредиторов о начале процедуры конкурсного управления арбитражный суд должен рассмотреть в течение месяца.

Внешнее управление в ООО «Экология-Новосибирск» было введено в октябре 2022 года на срок до февраля 2024 года. С тех пор в компании со скандалом уже сменился внешний управляющий.

ООО "Экология-Новосибирск", принадлежащая группе "ВИС", начала работу в качестве регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области в 2019 году. В мае 2022 правительство Новосибирской области расторгло концессионное соглашение с «Экология-Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных комплексов.

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