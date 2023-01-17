Ранее, 11 января, Арбитражного суда Новосибирской области разрешил московской компании «Эволюция-Управление Активами» погасить полностью признанную судом кредиторскую задолженность «Экологии-Новосибирск» в размере 880 721 407 руб. 20 коп. Примечательно, что огромную сумму готова заплатить компания, в штате которой 1 человек, завершившая 2021 год с 4 тысячами рублей убытка и зарегистрированная в одном павильончике с СТО, кафе и булочной. Прямой связи с группой «ВИС», в которую входит «Экология-Новосибирск», у «Эволюции» не существует, однако опосредованные связи прослеживаются. По мнению собеседника Атас.инфо, такой шаг был предпринят для подстраховки на случай угрозы худшего сценария – конкурсного производства в «Экологии-Новосибирск».