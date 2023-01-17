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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

ЕДВ с 1 февраля 2023: на сколько увеличат пособия инвалидам и ветеранам БД

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Ветеранам боевых действий и инвалидам с 1 февраля 2023 года проиндексируют ЕДВ
Ветеранам боевых действий и инвалидам с 1 февраля 2023 года на 11,9% проиндексируют размер ежемесячной выплаты (ЕДВ). Какие льготы им положены, какую новую сумму будут получать – в материале Atas.info.

Кому положены ЕДВ с 1 февраля 2023 года:

На материальную помощь в 2023 году могут рассчитывать ветераны боевых действий, герои РФ и СССР, а также взрослые люди с инвалидностью и дети. После индексации сумма ЕДВ в денежном эквиваленте составит 6136,76 рубля.

Оформить данные категории граждан могут:

- компенсацию за оплату услуг ЖКХ

- бесплатный проезд в электричках

- путевки в санатории

- компенсацию расходов на лекарства

- налоговые и земельные льготы;

Стоит отметить, семья военного в случае его гибели имеет право получать льготы.

Размер ЕДВ с 1 февраля 2023 года:

Размер ЕДВ будет составлять 6136,76 рубля. Получатель может отказаться от соцпакета полностью или частично. При втором варианте, будут удерживать денежный эквивалент, равный полученной услуге. Стоимость полного набора услуг составит 1469, 74 руб.

- это около 163 рублей на проезд;

- 175 рублей за отдых и лечение в санатории;

- 1 132 рубля за лекарства.

Инвалидам 1 группы будут выплачивать 4 967 рублей, 2 группы полагается 3 556,58, 3-й – 2 847,09 руб. Детям начнут назначать выплату в размере 3 540 рублей, а участникам войны – 7 тысяч рублей.

Инвалиды – чернобыльцы могут рассчитывать на 3 556,58 руб., ВБД – 3 913,60 руб., герои СССР и РФ – 83 869,50.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пособия#ЕДВ#Ветераны
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