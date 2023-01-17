Корь наступает, 45 новых случаев заболевания с декабря 2022 года. Это очень много!

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Об обстановке с опасным инфекционным заболевание рассказала журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.
У заместителя губернатора Юрия Петухова текущая эпидемиологическая ситуация по заболеванию корью рассматривалась отдельным вопросом. Собравшиеся говорили о ходе так называемой подчищающей иммунизации против кори в образовательных учреждениях, на предприятиях торговли, в среде трудовых мигрантов.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов особо подчеркнул, что вакцина для прививки от кори есть в регионе в достаточном количестве — сформирован запас в медицинских организациях, ожидаются дополнительные поставки.
Юрий Петухов совершенно справедливо заметил, что одной из главных задач, направленных на борьбу с тяжелым инфекционным заболеванием должна стать просветительская деятельность, активная информационно-разъяснительная работа среди населения региона. Особенно важно организовать работу по санэпидпросвещению в группах риска - среди непривитых граждан, в том числе среди родителей, которые отвечают за жизнь и здоровье своих детей.
В пресс-центре издания ТАСС заместитель руководителя Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что рост заболеваемости спровоцировал, по всему судя, приезжий из Средней Азии.
Сейчас в регионе 45 с лишним заболевших, в их числе 17 детей.
"Случай завозной, на территорию области он зашел в ноябре. Сам очаг не получил распространения, но на территорию зашел вирус с территории Средней Азии. Мы понимаем, что заболеваемость спорадическая, но так как инфекция полностью управляется за счет вакцинопрофилактики, такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией, поэтому проводятся противоэпидемические мероприятия по каждому случаю", - цитирует ТАСС Ладу Самойлову.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезным регионального Минздрава Татьяна Комиссарова заметила, что тяжелых случаев заболевания сейчас в регионе нет, и дети, как правило, благополучно долечиваются амбулаторно.
Лариса Позднякова, главный инфекционист в НСО, сообщила, что у взрослых протекает сложнее и болезнь чревата осложнениями.