Корь наступает, 45 новых случаев заболевания с декабря 2022 года. Это очень много!

В пресс-центре издания ТАСС заместитель руководителя Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что рост заболеваемости спровоцировал, по всему судя, приезжий из Средней Азии.

Сейчас в регионе 45 с лишним заболевших, в их числе 17 детей.

"Случай завозной, на территорию области он зашел в ноябре. Сам очаг не получил распространения, но на территорию зашел вирус с территории Средней Азии. Мы понимаем, что заболеваемость спорадическая, но так как инфекция полностью управляется за счет вакцинопрофилактики, такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией, поэтому проводятся противоэпидемические мероприятия по каждому случаю", - цитирует ТАСС Ладу Самойлову.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезным регионального Минздрава Татьяна Комиссарова заметила, что тяжелых случаев заболевания сейчас в регионе нет, и дети, как правило, благополучно долечиваются амбулаторно.

Лариса Позднякова, главный инфекционист в НСО, сообщила, что у взрослых протекает сложнее и болезнь чревата осложнениями.