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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Корь наступает, 45 новых случаев заболевания с декабря 2022 года. Это очень много!

Сегодня, 13:01

В Новосибирской области зафиксированы 45 случаев заболевания корью, из них 17 детей

Сегодня про корь власти говорили дважды: на заседании оперативного штаба, который провел первый заместитель губернатора Юрий Петухов и на пресс-конференции в издании ТАСС.

Об обстановке с опасным инфекционным заболевание рассказала журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

У заместителя губернатора Юрия Петухова текущая эпидемиологическая ситуация по заболеванию корью рассматривалась отдельным вопросом. Собравшиеся говорили о ходе так называемой подчищающей иммунизации против кори в образовательных учреждениях, на предприятиях торговли, в среде трудовых мигрантов.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов особо подчеркнул, что вакцина для прививки от кори есть в регионе в достаточном количестве — сформирован запас в медицинских организациях, ожидаются дополнительные поставки.

Юрий Петухов совершенно справедливо заметил, что одной из главных задач, направленных на борьбу с тяжелым инфекционным заболеванием должна стать просветительская деятельность, активная информационно-разъяснительная работа среди населения региона. Особенно важно организовать работу по санэпидпросвещению в группах риска - среди непривитых граждан, в том числе среди родителей, которые отвечают за жизнь и здоровье своих детей.

В пресс-центре издания ТАСС заместитель руководителя Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова сообщила, что рост заболеваемости спровоцировал, по всему судя, приезжий из Средней Азии.

Сейчас в регионе 45 с лишним заболевших, в их числе 17 детей.

"Случай завозной, на территорию области он зашел в ноябре. Сам очаг не получил распространения, но на территорию зашел вирус с территории Средней Азии. Мы понимаем, что заболеваемость спорадическая, но так как инфекция полностью управляется за счет вакцинопрофилактики, такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией, поэтому проводятся противоэпидемические мероприятия по каждому случаю", - цитирует ТАСС Ладу Самойлову.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезным регионального Минздрава Татьяна Комиссарова заметила, что тяжелых случаев заболевания сейчас в регионе нет, и дети, как правило, благополучно долечиваются амбулаторно.

Лариса Позднякова, главный инфекционист  в НСО, сообщила, что у взрослых протекает сложнее и болезнь чревата осложнениями. 

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Корь#Вспышка
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