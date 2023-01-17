Космонавт Анна Кикина из Новосибирска показала рацион на МКС

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Нынешняя международная космическая команда питается не из тюбиков, а едой из консервов. В их рационе каши, мясо, салаты, орехи, фрукты, творог.
В числе напитков – чай, кофе, молоко. Их астронавты разбавляют водой.
Также они пользуются соусами и приправами. В основном американских брендов. Ещё едят разные десерты и пюре.
Напомним, Анна Кикина улетела в космос 5 октября 2022 года на корабле Илона Маска Crew Dragon. В её команде опытные астронавты из США и Японии такие как, Николь Мэнн, Джош Кассад и Коити Ваката.