Космонавт Анна Кикина из Новосибирска показала рацион на МКС

Новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала о том, как питается команда на МКС. Она сняла блюда на видео, и его опубликовали в соцсети во «ВКонтакте».

Нынешняя международная космическая команда питается не из тюбиков, а едой из консервов. В их рационе каши, мясо, салаты, орехи, фрукты, творог. В числе напитков – чай, кофе, молоко. Их астронавты разбавляют водой. Также они пользуются соусами и приправами. В основном американских брендов. Ещё едят разные десерты и пюре. Напомним, Анна Кикина улетела в космос 5 октября 2022 года на корабле Илона Маска Crew Dragon. В её команде опытные астронавты из США и Японии такие как, Николь Мэнн, Джош Кассад и Коити Ваката. Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полёту в космос Узнать подробнее