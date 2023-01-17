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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска показала рацион на МКС

Сегодня, 05:46
Фото: Роскосмос/ВК
Новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала о питании на МКС
Новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала о том, как питается команда на МКС. Она сняла блюда на видео, и его опубликовали в соцсети во «ВКонтакте».

Нынешняя международная космическая команда питается не из тюбиков, а едой из консервов. В их рационе каши, мясо, салаты, орехи, фрукты, творог.

В числе напитков – чай, кофе, молоко. Их астронавты разбавляют водой.

Также они пользуются соусами и приправами. В основном американских брендов. Ещё едят разные десерты и пюре.

Напомним, Анна Кикина улетела в космос 5 октября 2022 года на корабле Илона Маска Crew Dragon. В её команде опытные астронавты из США и Японии такие как, Николь Мэнн, Джош Кассад и Коити Ваката.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для подготовки к полёту в космос
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Космонавт#Кикина#Алина Шефер
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