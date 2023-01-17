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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

КСП выявила отставание в строительстве четвертого моста в Новосибирске

Сегодня, 09:31
Фото: atas.info
КПС сообщила о нарушении при строительстве четвертого моста в Новосибирске
Аудиторы контрольно-счетной палаты (КПС) сообщили о нарушении при строительстве четвертого моста в Новосибирске. Речь об отставании в сроках.

Обсуждение данной проблемы велось в региональном Заксобрании. В ходе заседании отметили, что сейчас переправа готова на 55,4%. Хотя по условиям контракта готовность должна составлять уже около 80%.

Аудиторы КПС поделились следующими данными – на возведение четвертого моста через Обь уже потратили 18,2 млрд рублей. При этом финансирование в декабре прошлого года оценивали в 28 млрд.

В нарушении будут теперь разбираться правоохранители. Ответственных могут привлечь к ответственности.

Напомним, четвертый мост в Новосибирске планировали сдать в конце 2022 года. Однако из-за срыва сроков пришлось перенести на 17 сентября 2023 года.

 

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Мост#Четвертый мост
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