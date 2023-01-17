КСП выявила отставание в строительстве четвертого моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Обсуждение данной проблемы велось в региональном Заксобрании. В ходе заседании отметили, что сейчас переправа готова на 55,4%. Хотя по условиям контракта готовность должна составлять уже около 80%.
Аудиторы КПС поделились следующими данными – на возведение четвертого моста через Обь уже потратили 18,2 млрд рублей. При этом финансирование в декабре прошлого года оценивали в 28 млрд.
В нарушении будут теперь разбираться правоохранители. Ответственных могут привлечь к ответственности.
Напомним, четвертый мост в Новосибирске планировали сдать в конце 2022 года. Однако из-за срыва сроков пришлось перенести на 17 сентября 2023 года.