Мобилизованные ветераны из Новосибирской области возвращаются домой

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
«Отпуска из зоны СВО предоставлялись и предоставляются постоянно. Зависит от оперативно-тактической обстановки на линии соприкосновения, длительности нахождения военнослужащего в зоне боевых действий или семейных обстоятельств», - рассказал об отпуске мобилизованных военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев в интервью журналистам VN.ru.
Издание также сообщает о длительности срока отпуска. Боевые ветераны получат 16 дней передышки.
Так, житель села Кыштовка Новосибирской области Василий Бабошин стал одним из первых ветеранов региона, получившим отпуск. Василий был мобилизован в сентябре прошлого года.
Ранее Atas.info сообщал о новосибирском таксисте Максиме Шарухине, который скупал элитное жилье, а в скором времени планирует поехать добровольцев в зону действия СВО.