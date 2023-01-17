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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Мобилизованные ветераны из Новосибирской области возвращаются домой

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
Мобилизованные ветераны получают отпуска

Первые мобилизованные из Новосибирска вернулись домой в отпуск из зоны СВО

Военнослужащие из Новосибирской области, которые были мобилизованы в сентябре 2022 года смогут вернуться домой на время двухнедельного отпуска.

«Отпуска из зоны СВО предоставлялись и предоставляются постоянно. Зависит от оперативно-тактической обстановки на линии соприкосновения, длительности нахождения военнослужащего в зоне боевых действий или семейных обстоятельств», - рассказал об отпуске мобилизованных военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев в интервью журналистам VN.ru. 

Издание также сообщает о длительности срока отпуска. Боевые ветераны получат 16 дней передышки.  

Так, житель села Кыштовка Новосибирской области Василий Бабошин стал одним из первых ветеранов региона, получившим отпуск. Василий был мобилизован в сентябре прошлого года.

Ранее Atas.info сообщал о новосибирском таксисте Максиме Шарухине, который скупал элитное жилье, а в скором времени планирует поехать добровольцев в зону действия СВО.

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#Общество#Новосибирская область#СВО#Мобилизованные#Отпуск
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