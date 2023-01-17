Мобилизованные ветераны из Новосибирской области возвращаются домой

«Отпуска из зоны СВО предоставлялись и предоставляются постоянно. Зависит от оперативно-тактической обстановки на линии соприкосновения, длительности нахождения военнослужащего в зоне боевых действий или семейных обстоятельств», - рассказал об отпуске мобилизованных военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев в интервью журналистам VN.ru.