А вот по данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске 19 января будет -15 ℃ ночью, -13 ℃ днем и вечером. Всю неделю ожидается снег. Постепенно холодать начнет с 18 января. Там столбик термометра покажет -10 ℃ утром и -15 ℃ ночью. 21 января похолодает до -25 ℃.