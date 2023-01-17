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Posted Сегодня, 01:45

Published Сегодня, 01:45

Modified Сегодня, 01:47

Updated Сегодня, 01:47

Погода в Новосибирске на Крещение 19 января: похолодание и снег в регионе

Сегодня, 01:45
Фото: 1MI
19 ℃ ожидается в день Крещения

Похолодание до -19 ℃ ожидается в Новосибирске на Крещение

В Новосибирской области к 19 января придет небольшое похолодание, прогнозируют синоптики.

Так, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, через Новосибирск проходит атмосферный фронт, поэтому температурных качелей ждать не стоит.

17 января пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -10…-12 ℃ и днем -6…-8 ℃.

18 января осадков не ожидается. Ночная температура составит -12…-14 ℃ и дневная -10…-12 ℃.

19 января, днем пройдет небольшой снег. Ночью ожидается -17... -19 ℃, а днем -11... -13 ℃.

А вот по данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске 19 января будет -15 ℃ ночью, -13 ℃ днем и вечером. Всю неделю ожидается снег. Постепенно холодать начнет с 18 января. Там столбик термометра покажет -10 ℃ утром и -15 ℃ ночью. 21 января похолодает до -25 ℃.

В Новосибирске на Крещение будут работать 6 купелей
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Напомним, на Крещение 19 января в Новосибирске откроют шесть купелей. Смотрите адреса по районам

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Погода на неделю#Погода на 3 дня
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