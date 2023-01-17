Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
Modified Сегодня, 01:47
Updated Сегодня, 01:47
Так, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, через Новосибирск проходит атмосферный фронт, поэтому температурных качелей ждать не стоит.
17 января пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -10…-12 ℃ и днем -6…-8 ℃.
18 января осадков не ожидается. Ночная температура составит -12…-14 ℃ и дневная -10…-12 ℃.
19 января, днем пройдет небольшой снег. Ночью ожидается -17... -19 ℃, а днем -11... -13 ℃.
А вот по данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске 19 января будет -15 ℃ ночью, -13 ℃ днем и вечером. Всю неделю ожидается снег. Постепенно холодать начнет с 18 января. Там столбик термометра покажет -10 ℃ утром и -15 ℃ ночью. 21 января похолодает до -25 ℃.