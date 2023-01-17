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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Новосибирске из СИЗО освободили авиадебошира с рейса до Магадана

Сегодня, 04:35
Фото: 1MI
В Новосибирске из СИЗО освободили авиадебошира с рейса до Магадана
Суд в Новосибирске вынес приговор Левину В., который устроил дебош в самолете до Магадана. Заседание состоялось в Обском городском суде 16 января 2023 года.

Мужчину арестовали 8 декабря 2021 года за хулиганство на борту лайнера. Он приставал к стюардессам, дергал пассажиров за одежду и пинал спинки их кресел. Самолет пришлось экстренно садить для задержания дебошира.

«Суд назначил Левину тюремный срок 1 год и 7 месяцев. Его он провел в СИЗО. Было учтено, что 1 день содержания под стражей равен 1,5», - уточнили представители суда.

Все обвинения с 40-летнего россиянина сняли. Его отпустили на свободу в зале суда 16 января 2023 года.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Дебошир
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