В Новосибирске из СИЗО освободили авиадебошира с рейса до Магадана

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Мужчину арестовали 8 декабря 2021 года за хулиганство на борту лайнера. Он приставал к стюардессам, дергал пассажиров за одежду и пинал спинки их кресел. Самолет пришлось экстренно садить для задержания дебошира.
«Суд назначил Левину тюремный срок 1 год и 7 месяцев. Его он провел в СИЗО. Было учтено, что 1 день содержания под стражей равен 1,5», - уточнили представители суда.
Все обвинения с 40-летнего россиянина сняли. Его отпустили на свободу в зале суда 16 января 2023 года.