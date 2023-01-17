В Новосибирске осудили химика, который 20 лет испытывал взрывчатку дома

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Химика арестовали ещё в декабре 2021 года. Дома у него правоохранители нашли компоненты, из которых он изготавливал взрывчатку. Как сам признался, уносил просроченные реагенты с оборонного завода, когда там работал и ставил эксперименты.
«Пиротехнику испытывал во дворе своего дома. Знал, что это опасно для меня и соседей, знал, что незаконно, но научный интерес пересилил», - заявил в ходе суда Алексей.
Ученого приговорили к 5 годам условно по статье о хранении взрывчатых веществ. Он был освобожден в зале суда. Также ему выписали штраф в размере 10 000 рублей.
Судя учел то, что Дейхин никогда не привлекался к ответственности. Также он один заботится о больной матери, а факт продажи и покупки пиротехники не подтвердился.