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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

В Новосибирске осудили химика, который 20 лет испытывал взрывчатку дома

Сегодня, 06:50
Фото: 1MI
Новосибирцу Дейхину вынесли приговор за хранение взрывчатки
Новосибирцу Алексею Дейхину вынесли приговор за хранение взрывоопасных реактивов. Их он носил около 20 лет домой с работы.

Химика арестовали ещё в декабре 2021 года. Дома у него правоохранители нашли компоненты, из которых он изготавливал взрывчатку. Как сам признался, уносил просроченные реагенты с оборонного завода, когда там работал и ставил эксперименты.

«Пиротехнику испытывал во дворе своего дома. Знал, что это опасно для меня и соседей, знал, что незаконно, но научный интерес пересилил», - заявил в ходе суда Алексей.

Ученого приговорили к 5 годам условно по статье о хранении взрывчатых веществ. Он был освобожден в зале суда. Также ему выписали штраф в размере 10 000 рублей.

Судя учел то, что Дейхин никогда не привлекался к ответственности. Также он один заботится о больной матери, а факт продажи и покупки пиротехники не подтвердился.

#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Взрывчатка#Алина Шефер
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